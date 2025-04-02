Общество 02.04.2025 в 17:42

Жителей Бурятии призывают стать «Волонтерами Победы»

Они смогут принять участие во всех мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии призывают стать «Волонтерами Победы»

Жителей Бурятии призывают стать «Волонтерами Победы». Они смогут принять участие во всех мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.

- Присоединяйтесь к Международному движению «Волонтёры Победы»! Уже более 200 000 человек стали частью большой команды, - сообщают в оргкомитете по празднованию 80-летия Победы в ВОВ.

Волонтеров ждёт:

- Участие в акциях «Георгиевская лента», «Сад памяти», «Стена памяти», «Свеча памяти» и других;

- Возможность навестить ветеранов и оказать им адресную поддержку;

- Интерактивные мероприятия, где вы сможете узнать подробнее об исторических фактах событий Великой Отечественной войны.

Чтобы стать участников акции, нужно зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф.

 

Фото: скриншот видео, телеграм-канал «80 лет Великой Победы в ВОВ»

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