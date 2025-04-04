В Москве обнаглевший таксист пытался обобрать потерявшую сына жительницу Бурятии

О вопиющем случае, произошедшем в Москве с двумя жительницами Бурятии, рассказали в полпредстве нашей республики.Две женщины – волонтер и мать, которая ищет сына, без вести пропавшего на СВО, взяли такси от аэропорта Домодедово до гостиницы полпредства на проспекте Мира. После окончания поездки таксист выставил им счет, который составил без малого 19 тысяч рублей. Только после звонка в полицию он снизил цену до 5 тысяч.«К сожалению, наши земляки очень часто сталкиваются с недобросовестными автоперевозчиками, которые выставляют тарифы за проезд в десятки раз выше реальной стоимости. На удочку аферистов клюют в том числе бойцы СВО и их родственники. Мы обращаемся ко всем нашим землякам, кто планирует приехать в Москву! Пожалуйста, пользуйтесь официальными агрегаторами такси. А если вы столкнулись с такими недобросовестными перевозчиками, не бойтесь вызвать полицию», - обратились к жителям Бурятии в полпредстве.