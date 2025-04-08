В Бурятии ученые изобрели и запатентовали витаминную «бомбу» для организма

Бурятская сельхозакадемия получила патент на изобретение витаминизированного смородинового киселя. Авторами разработки выступили научные сотрудники агрономического факультета Наталья Васильева и Надежда Гусева.

К основным достоинствам изобретения можно отнести высокое содержание витаминов и макроэлементов, что делает его идеальным источником питания. С калорийностью в 337 ккал, витаминизированный смородиновый кисель станет незаменимым продуктом питания в районах Крайнего Севера, в экспедиционных условиях, а также для бойцов специальной военной операции. В июне прошлого года партия витаминизированных напитков была отправлена непосредственно на передовую. Военные отметили, что кисель помогает быстро восполнить силы и тонизирующе действует на организм.

— Употребление готового киселя обеспечивает от 13 до 66% суточной потребности организма человека в витаминах B1, B2, В3, А, Е, D, а по содержанию витамина С — 100 %. Полученный продукт прост по составу и в приготовлении, а также доступен по ценовой категории за счет использования всего трех компонентов. В марте этого года получен патент, — рассказывает старший преподаватель кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» Наталья Васильева.

Кисель прошел лабораторные исследования в Иркутске, где были оценены его основные биохимические показатели. Исследования показали, что продукт содержит не только суточную норму витамина С, но также калий и магний в количествах, значительно превышающих суточную норму потребления для взрослого человека.

Фото: БГСХА