Общество 08.04.2025 в 16:15

В Бурятии ученые изобрели и запатентовали витаминную «бомбу» для организма

Смородиновый кисель содержит суточную норму полезных веществ
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии ученые изобрели и запатентовали витаминную «бомбу» для организма

Бурятская сельхозакадемия получила патент на изобретение витаминизированного смородинового киселя. Авторами разработки выступили научные сотрудники агрономического факультета Наталья Васильева и Надежда Гусева.

К основным достоинствам изобретения можно отнести высокое содержание витаминов и макроэлементов, что делает его идеальным источником питания. С калорийностью в 337 ккал, витаминизированный смородиновый кисель станет незаменимым продуктом питания в районах Крайнего Севера, в экспедиционных условиях, а также для бойцов специальной военной операции. В июне прошлого года партия витаминизированных напитков была отправлена непосредственно на передовую. Военные отметили, что кисель помогает быстро восполнить силы и тонизирующе действует на организм.

— Употребление готового киселя обеспечивает от 13 до 66% суточной потребности организма человека в витаминах B1, B2, В3, А, Е, D, а по содержанию витамина С — 100 %. Полученный продукт прост по составу и в приготовлении, а также доступен по ценовой категории за счет использования всего трех компонентов. В марте этого года получен патент, — рассказывает старший преподаватель кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» Наталья Васильева.

Кисель прошел лабораторные исследования в Иркутске, где были оценены его основные биохимические показатели. Исследования показали, что продукт содержит не только суточную норму витамина С, но также калий и магний в количествах, значительно превышающих суточную норму потребления для взрослого человека.

Фото: БГСХА 

 

Теги
кисель патент БГСХА

Все новости

В Бурятии пообещали разобраться с нервным маршрутчиком
08.04.2025 в 16:50
В Бурятии ученые изобрели и запатентовали витаминную «бомбу» для организма
08.04.2025 в 16:15
Отважных улан-удэнцев наградили за спасение тонувших женщины и ребенка
08.04.2025 в 15:29
«У нашей семьи такое горе»
08.04.2025 в 15:11
В Бурятии продолжают тушить крупные ландшафтные пожары
08.04.2025 в 14:39
В Улан-Удэ началась обработка общественных территорий от клещей
08.04.2025 в 13:55
С мэрии Улан-Удэ взыскали компенсацию за страдания ребенка
08.04.2025 в 13:49
В Улан-Удэ будут судить 20-летнего подельника шайки мошенников
08.04.2025 в 13:19
В час пик трамваю в Улан-Удэ выбили стекло
08.04.2025 в 12:47
Мошенники дали студенту из Бурятии деньги на билет до дома
08.04.2025 в 12:20
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
Отважных улан-удэнцев наградили за спасение тонувших женщины и ребенка
Отцу и сыну вручили благодарственные письма
08.04.2025 в 15:29
В Улан-Удэ началась обработка общественных территорий от клещей
Специалистами будут обработаны 43 городских сквера.
08.04.2025 в 13:55
С мэрии Улан-Удэ взыскали компенсацию за страдания ребенка
Суд оценил их в 50 тысяч рублей
08.04.2025 в 13:49
В Улан-Удэ будут судить 20-летнего подельника шайки мошенников
В схеме аферистов он был курьером
08.04.2025 в 13:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru