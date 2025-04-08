Общество 08.04.2025 в 17:08

С карты Бурятии сотрут еще три поселка

Число ликвидированных населенных пунктов в республике приближается к десятку
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Текст: Андрей Константинов
С карты Бурятии сотрут еще три поселка
Фото: архив «Номер один»
Власти Бурятии планируют упразднить сразу три поселка: Витим в Муйском, Уя в Баунтовском и Чивыркуй в Баргузинском районе. Вопросы о ликвидации первых двух уже включены в повестку апрельской сессии Народного Хурала. Что касается Чивыркуя, то проект его упразднения пока завис в недрах парламента.

Причина ликвидации всех этих поселков одна – там больше никто не живет. Правда, в случае с Чивыркуем не все так однозначно.

Напомним, в 2023-24 годах с карты Бурятии уже исчез целый ряд населенных пунктов. Это поселок Святой Нос и поселок Ушканьи острова в Баргузинском районе; поселок Давша в Северо-Байкальском районе; поселок при станции Загустай и поселок Заозерный в Селенгинском районе, а также поселок Верхний Ципикан в Баунтовском районе.

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