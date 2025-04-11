Главу района в Бурятии отправят на двухлетние принудительные работы

В отношении главы МО «Поселок Новый Уоян» Северо-Байкальского района вынесен обвинительный приговор. За превышение должностных полномочий чиновницу отправят на принудительные работы сроком два года.

В 2024 году руководитель муниципалитета заключила с организацией контракты на выполнение работ по сносу шести домов, в том числе дома, который был полностью уничтожен пожаром, а также уборку мусора и хозяйственных построек на придомовой территории.

-Достоверно зная, что подрядчик не выполнял обязательства по разбору сгоревшего здания и сносу построек, она подписала акты приемки работ в полном объеме. Эти документы явились основанием для выплаты исполнителю денежных средств. В результате ее преступных действий бюджету поселения был причинен ущерб в размере 169 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Северобайкальский городской суд приговорил виновную к двум годам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Вместе с тем ее на 2 года лишили права занимать в органах МСУ должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: loon.site