Нерпа на Байкале оказалась под угрозой

Недавно появились результаты экспедиции по изучению нерп на Байкале, проведенной учеными Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) при поддержке фонда «Озеро Байкал» и «Мир вокруг тебя». Ученые исследовали места обитания эндемичных байкальских тюленей, стараясь не потревожить их. О самых важных итогах наблюдения расскажет «Номер один».Проведенная летом 2024 года экспедиция по изучению байкальского эндемика стала пятой по счету для ученых из Института проблем экологии и эволюции. Для исследования нерп составлена специальная программа, рассчитанная на 2020 - 2025 годы.Экспедиция ученых ИПЭЭ РАН по исследованию байкальского тюленя проходила на самых крупных летних залежках этого животного — берегах архипелага Ушканьи острова в средней части Байкала. Эти места нерпы облюбовали много лет назад, и теперь ученые приезжают сюда наблюдать за млекопитающими в естественной среде, пока те нежатся на летнем солнце.Во-первых, ученым было необходимо визуально определить численность и оценить состояние нерп по внешним признакам на острове Тонкий: установить наличие травм и патологий, а также количество недолинявших животных, сравнить полученные данные с результатами предыдущих лет.Во-вторых, ученые должны пересчитать байкальского обитателя сразу на трех островах — Тонкий, Долгий и Круглый. Для этих целей используются беспилотники. Дроны призваны помочь в исследовании прежде всего из-за труднодоступности тюленьих залежек, но главным образом из-за необходимости ни в коем случае не нарушить покой и ритм жизни животных.Третья задача, которая стоит перед исследователями в подобных экспедициях — собрать биологический материал и оценить влияние туристов на поведение нерп, а также изучить тела погибших животных, если такие будут обнаружены в ходе изысканий.Благодаря беспилотникам исследователи смогли провести 16 рейсов-облетов и снять 48 видео. Каждое видео позже анализировали буквально по кадрам, считали количество нерп, отмечали места основных залежек и определяли, какие факторы среды влияют на распределение нерп по островам. Кроме того, ученые 39 раз выходили в пешие походы по острову Тонкий, чтобы зафиксировать количество тюленей, число раненых, больных и неперелинявших особей. Результатом десятков вылазок исследователей стало получение более 5 000 фотографий животных, которые позже тщательно проанализировали.В ходе пеших визуальных учетов удалось установить, что численность нерп на острове Тонкий варьировалась от двух до 384 особей. Количество животных в 2024 году, как и в предыдущие годы исследований, снижалось к середине августа, что, вероятно, связано с ухудшением погодных условий, перераспределением животных между островами или их уходом в другие районы озера.- Доля больных нерп, а также не прошедших линьку сравнительно мала, и можно считать, что их количество незначительно, — рассказали исследователи. — Количество животных, учтенных в 2024 году, значительно меньше количества животных, учтенных в предыдущие годы — 2020 и 2022 годах, но не отличается от учтенного в 2021 году. Это может быть связано с повышенной антропогенной нагрузкой, наблюдавшейся во время полевых работ в 2024 году. Например, неоднократно были замечены катера, надувные лодки, яхты, которые подходили близко к лежбищам животных».Ученые смогли посчитать 13 384 особи, в том числе 5 390 в воде и 7 994 на суше. 13 384 особи — это данные учета нерп на трех Ушканьих островах, а не на всем Байкале. Стоит уточнить, что это численность всех животных, так как это могут быть одни и те же нерпы в разные дни. Наибольшее число нерп отмечено на острове Долгий, наименьшее — на острове Тонкий. Интересный вывод, к которому пришли исследователи, заключается в том, что на острове Тонкий залегает меньше нерп, чем на других островах, хотя раньше считалось, что на этом острове самая большая залежка эндемичных тюленей. В предыдущих экспедициях исследователи уже наблюдали эту закономерность и в 2024 году снова подтвердили ее.Ученым пришлось исследовать и погибших особей для сбора биологического материала, таковых за время экспедиции было обнаружено четыре. Например, полученные пробы волос и вибрисс одной особи помогли оценить уровень гормона стресса у животного - кортизола.Ученые проанализировали случаи, когда нерпа покидает залежку. Одни возвращаются очень быстро, другие вообще меняют место отдыха. Однако чаще всего через полтора часа пляжные камни снова заполняются нерпами. Как оказалось, охотнее животные отдыхают там, где уже есть сородичи.Человек чаще всего становится причиной, по которой нерпа сбегает со своей залежки. В основном животных пугают туристы. Если мимо проплывает катер, то нерпа вообще может до конца дня не вернуться на место отдыха. Эти два фактора - туристы и плавсредства - ученые рекомендуют максимально исключить.Но, помимо названных, есть еще одна причина, от чего нерпа сбегает с насиженных мест – это загрязнение Байкала токсичными стоками промышленных предприятий и, конечно же, изменение климата. В этом году, напомним, Байкал «встал» ближе к концу января. Обычно лед формируется к началу месяца. В таких условиях сложно выживают детеныши.Совсем недавно в самом разгаре был сезон, когда байкальская нерпа щенится на льду и откармливает свое потомство. Также в это время активно развивались массовые походы туристов и местных жителей на лед Байкала.- Если вы поехали на экскурсию либо на рыбалку и увидели маленького нерпенка, который выполз из хатки, либо хатка из-за теплых температур начала таять, первое, что все должны понимать - дикую природу руками трогать не нужно. Если вы нашли на льду Байкала маленького нерпенка, важно действовать правильно, чтобы не навредить ему, — писали ранее в социальной сети.Если все же встретили малыша нерпы на льду Байкала, то ни в коем случае нельзя трогать его руками. Нерпята часто остаются одни, пока мать охотится. Если малыш выглядит здоровым и упитанным, скорее всего, мать вернется к нему. Ваше вмешательство может напугать его или привести к тому, что мать не сможет его найти.Если маленькая нерпа выглядит раненой, истощенной, рядом есть кровь или следы нападения –— нужно помочь. Но помощь заключается в том, чтобы позвонить в нужные инстанции, а не самостоятельно выкормить и выходить. Центр реабилитации байкальской нерпы - 89243597515; фонд «Байкал» - 8(3952) 35-09-79; Прибайкальский нацпарк - 8(3952) 31-91-17; Росприроднадзор - 8-800-550-80-45 (горячая линия); МЧС – 112.Также не нужно допускать скопления людей, иначе малыш нерпы может погибнуть от стресса. Если он в опасности, например, на пути много туристов или хищников, то можно накрыть коробкой с отверстиями, не унося далеко, - рекомендуют ученые.Тем временем ежегодный зимний маршрутный учет по мониторингу популяций диких животных и тетеревиных птиц на территории Тункинского нацпарка Бурятии показал катастрофическое снижение лосей, лисиц, зайцев, рысей и многих других видов животных. Подсчет проводился на протяжении двух месяцев (февраль-март). Итоги зимнего маршрутного учета весьма печальны.Например, популяция лосей сократилась почти в восемь раз, зайцев и лисиц стало меньше почти в три раза, горностаев - в два раза. А такой вид животных, как колонок, и вовсе исчез. Из птиц: глухарей стало меньше в два раза, рябчиков - в три раза.- Изменения численности зверей и птиц на особо охраняемых природных территориях зависят от множества факторов. Среди них выделяются изменения кормовых условий, миграция видов, воздействие хищников и погодные условия. В частности, в 2025 году уменьшение численности некоторых видов могло быть связано с малым количеством снега, что затрудняло обнаружение следов, -— прокомментировал участковый государственный инспектор Владимир Русских. — Такое резкое сокращение численности колонка может быть обусловлено увеличением популяции соболя, который является основным его конкурентом, а также уменьшением учетных площадей — болот и полей, исключенных из маршрутов зимнего учета.Ученые ИПЭЭ РАН призывают усилить меры по защите нерпы, ограничив антропогенное воздействие и ужесточив контроль за промышленными стоками.- Байкал — уникальная экосистема, и сохранение нерпы — ключевой элемент ее баланса, — подчеркивают ученые. Будущее этого удивительного животного зависит от того, насколько серьезно общество отнесется к проблеме. И сохранение байкальской нерпы вопрос не только экологии, но и важная часть природного наследия. Ведь Байкал без нерпы - это уже совсем не то озеро, которое мы знаем и любим.