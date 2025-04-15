Общество 15.04.2025 в 17:23
У мэрии Улан-Удэ возникли претензии к откосам на Элеваторе
Они есть и у горожан
Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ выставили претензию подрядчику, который устанавливал новые откосы на Элеваторе в прошлом году.
«Проверка выявила нарушения. Направили подрядчикам письмо-претензию об их устранении до 20 апреля. Подрядчик сейчас устраняет нарушения по гарантии, - сообщил начальник отдела содержания автомобильных дорог Комитета городского хозяйства мэрии Эрдэни Баяртуев, не уточнив, о каких именно нарушениях идет речь.
Примечательно, что сутками ранее улан-удэнцы раскритиковали состояние откосов в соцсетях.
«Парапеты разрушаются, система водоотвода отсутствует, краска на рисунках местами осыпается. В некоторых местах из плитки выступает арматура», - описал увиденное один из горожан в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».
«Лотки водоотведения установлены в строгом соответствии с проектом, предусматривающим отвод воды от склонов непосредственно на дорожное полотно. Проект разработан специализированной проектной организацией», - парировали претензии горожан в мэрии.
В свою очередь подрядчик уже доложил о работе по устранению замечаний.
«Были проведены работы: устранена торчащая проволока, заштукатурен блок упора. Производится уборка строительного мусора, который обнаружили после зимы. Замечания устраняем», - отчитался представитель ООО «Структура».
Напомним, «туалетную» плитку на откосах в районе Элеватора в прошлом году меняли на газонную решетку. Однако работы шли со скрипом: их должны были закончить к 1 сентября, однако по факту не выполнили даже к концу октября.
«Проверка выявила нарушения. Направили подрядчикам письмо-претензию об их устранении до 20 апреля. Подрядчик сейчас устраняет нарушения по гарантии, - сообщил начальник отдела содержания автомобильных дорог Комитета городского хозяйства мэрии Эрдэни Баяртуев, не уточнив, о каких именно нарушениях идет речь.
Примечательно, что сутками ранее улан-удэнцы раскритиковали состояние откосов в соцсетях.
«Парапеты разрушаются, система водоотвода отсутствует, краска на рисунках местами осыпается. В некоторых местах из плитки выступает арматура», - описал увиденное один из горожан в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».
«Лотки водоотведения установлены в строгом соответствии с проектом, предусматривающим отвод воды от склонов непосредственно на дорожное полотно. Проект разработан специализированной проектной организацией», - парировали претензии горожан в мэрии.
В свою очередь подрядчик уже доложил о работе по устранению замечаний.
«Были проведены работы: устранена торчащая проволока, заштукатурен блок упора. Производится уборка строительного мусора, который обнаружили после зимы. Замечания устраняем», - отчитался представитель ООО «Структура».
Напомним, «туалетную» плитку на откосах в районе Элеватора в прошлом году меняли на газонную решетку. Однако работы шли со скрипом: их должны были закончить к 1 сентября, однако по факту не выполнили даже к концу октября.
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