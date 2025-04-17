Общество 17.04.2025 в 16:56

Жителям Бурятии напомнили о правилах содержания собак

В последнее время участились случаи нападения домашних собак на самовыгуле
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии напомнили о правилах содержания собак

Жителям Бурятии напомнили о правилах содержания собак.

- В последнее время участились случаи нападения домашних собак на самовыгуле. Эти примеры наглядно показывают, что проблема безответственного содержания домашних животных остается актуальной. Только ответственное отношение владельцев поможет снизить печальную статистику нападений, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

В ведомстве напомнили, что Федеральным законом от 27 декабря 2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» определены общие требования к содержанию животных.

Владелец обязан обеспечить надлежащий уход за животными, проводить своевременно профилактические мероприятия, принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства у животных. Также владелец собаки должен обеспечить защиту животному от жестокого обращения.

При содержании домашних животных в многоквартирном доме их владельцы должны соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в этом же доме.

При выгуле домашнего животного жители Бурятии обязаны соблюдать следующие требования:

- Владелец обязан исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного;

- При выгуле собаки, хозяин должен обеспечить безопасность сохранность: граждан, их имущества и других животных;

- Во время выгула в общественных местах, собака должна находиться в наморднике и ошейнике с поводком.

За несоблюдение требований по выгулу домашних животных региональным законодательством предусмотрена административная ответственность: для граждан: 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц: 10 до 50 тыс. руб., для юридических лиц: 50 до 100 тыс. рублей.

 

Фото: loon.site

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