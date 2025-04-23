В Улан-Удэ торжественно открыли памятник первому ректору вуза

Сегодня в кампусе ВСГУТУ в Улан-Удэ торжественно открыли бюст Дамнину Шагдуровичу Фролову - первому ректору вуза, ветерану войны, человеку, сыгравшему огромную роль в истории Бурятии.

- Памятник установлен в честь 100-летия со дня его рождения. На церемонию пришли ветераны института, преподаватели, студенты и родственники, чтобы вспомнить не только ректора, но и фронтовика, чья жизнь тесно связана с самой трудной эпохой XX века, - сообщили в Молодежном центре.

Воевать Дамнин Фролов пошёл в 1942 году. Окончил Забайкальское военно-пехотное училище, с 1943 года был на фронте, командовал взводом. Был трижды ранен. Победу встретил в госпитале. Демобилизован с инвалидностью. Но его история на этом не закончилась. А началась - другая.

Вернувшись домой, он стал не просто строить мирную жизнь, а развивать её. В 1962 году Дамнин Шагдурович возглавил Восточно-Сибирский технологический институт - вуз, которого тогда ещё фактически не было. Институт собирался буквально по кирпичику. Он стал ректором на 22 года.

При его участии создавались первые факультеты, лаборатории, кафедры. Он не только развивал науку, но и активно участвовал в жизни республики: избирался депутатом, возглавлял Верховный Совет Бурятской АССР, был членом обкома КПСС.

За мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, Дамнин Шагдурович был награждён орденами Отечественной войны I и II степени. Позже, уже в мирное время, за выдающийся труд в сфере образования и науки он удостоился ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов и ордена «Знак Почёта».

В числе его наград - также медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» — за участие в боевых действиях, медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» — за вклад в восстановление страны после Победы, а также медаль «Ветеран труда», которая вручалась за многолетнюю и безупречную службу.

Фото: скриншот видео, Молодежный центр