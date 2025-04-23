Борьба за природу Бурятии продолжается

В 2024 году Бурятия успешно завершила реализацию нацпроекта «Экология», мероприятия по которому проводились в течение пяти лет. С 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина в стране заработал новый национальный проект «Экологическое благополучие». Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия рассказало о федеральных проектах, запланированных к реализации в ближайшие годы.

Озеро Гусиное ждет экореабилитация

В рамках глобального нацпроекта «Экологическое благополучие» в Бурятии реализуются три федеральных проекта - «Вода России», «Чистый воздух» и «Экономика замкнутого цикла». Воплощением этих проектов в жизнь занимается министерство природных ресурсов и экологии республики. Именно его сотрудники сражаются за чистый воздух, за побережье Байкала без мусора, за сохранение биоразнообразия.

Министерство продолжит вести планомерную работу по улучшению экологического состояния водоемов республики. Так, например, в прошлом году завершилась экологическая реабилитация озера Котокельское. Сегодня водоем идет на поправку. В рамках проекта очищено мелководье озера площадью 6,5 га и береговая полоса протяженностью 3,9 км от камыша, рогоза и прочей отмершей растительности.

- Теперь важно создать задел на будущее: провести такие же мероприятия на озере Гусином, но уже за средства федерального проекта «Вода России», - говорит министр природных ресурсов и экологии Наталья Тумуреева.

Озеро Гусиное – второе по площади и объему пресной воды после Байкала среди внутренних водоемов республики.

В декабре 2024 года заключено соглашение о реализации на территории республики мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации озера Гусиное. В частности, в 2026 - 2027 гг. планируется расчистить некоторые участки на руслах рек Загустай и Баян-Гол на протяжении 24,3 км.

Выполнение этих работ будет финансироваться из федерального бюджета. В 2026 году наша республика получит 35 млн рублей, в 2027 году – 40 млн рублей.

Новые полигоны для мусора

Сохранение чистоты и грамотное обращение с ТКО — наболевшие вопросы для Бурятии. Когда мусорная реформа только стартовала, выяснилось, что с ее реализацией в Бурятии возникают сложности. Основные – это большие расстояния, немногочисленные населенные пункты и отсутствие инфраструктуры. И если с первыми двумя мало что можно сделать, то по третьему пункту есть результаты.

За последние пять лет удалось ввести в работу три новых полигона плюсом к уже действующим в Гусиноозерске и Улан-Удэ.

В рамках нового федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в республике продолжится создание необходимой инфраструктуры. Так, будут построены четыре комплексных объекта. В поселках Селенгинск, Ангоя, а также в селах Турунтаево и Баргузин. На территории Иркутской области появятся два межрегиональных полигона: на территории Казачинско-Ленского и Слюдянского районов. Также в Бурятии построят и введут в эксплуатацию мусороперегрузочные станции в селе Выдрино Кабанского района, в поселке Кичера Северо-Байкальского района, поселке Усть-Баргузин Баргузинского района и городе Северобайкальск.

В 2026 и 2027 гг. планируется выделение средств из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в нашей республике.

Дышать чистым воздухом

Одна из главных проблем, которая волнует сегодня всех жителей Бурятии – это качество воздуха. Чистый воздух на сегодня - одна из главных задач министерства природных ресурсов и экологии. Ведь от того, что мы вдыхаем, напрямую зависит наше здоровье. Министерство уже долгие годы борется за то, чтобы найти и реализовать решения этой проблемы.

И эти решения есть. С 2024 года в Бурятии начал работать федеральный проект «Чистый воздух». Благодаря ему мы в ближайшие годы сможем снизить выбросы в атмосферу.

Не секрет, что один из главных источников дыма в городе – это частный сектор. Примерно 45 тыс. домовладений только в Улан-Удэ каждый год начинают топить печи. И это не может не сказаться на качестве воздуха.

Поэтому было принято решение перевести хотя бы часть таких домов на электроотопление. Но для перевода на новый вид обогрева нужны новые мощные подстанции и новые сети. Поэтому первым этапом перехода на электроотопление в Бурятии стала реконструкция электросетей. В 2024 году началась разработка проектной документации по реконструкции электрических сетей на Левом Берегу и в мкр. Забайкальский. Всего же до 2036 года на электроотопление в Улан-Удэ перейдет более 17 тыс. частных домовладений.

В 2025 году проект продолжит свою работу. Кроме Улан-Удэ в него попали еще два населенных пункта — Гусиноозерск и поселок Селенгинск.

На реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух республике из федерального бюджета на 2025 - 2030 гг. планируется предоставить 22,3 млрд рублей. Из них 13 млрд рублей пойдут на реконструкцию электросетевого хозяйства Улан-Удэ. В 2025 году наш регион получит 373,0 млн рублей. На 2026 - 2027 гг. по линии Минэнерго России на реконструкцию электросетевого хозяйства в целях перевода на электроотопление предусмотрено 4,1 млрд рублей.

Перевод на электроотопление должен позволить к 2030 году снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в воздух на 34,553 тыс. тонн.

За пять лет реализации нацпроекта «Экология» в республике сделано очень многое. Однако почивать на лаврах пока рано — работы предстоит еще много, и Бурятия в лице министерства природных ресурсов и экологии продолжит бороться за экологическое благополучие республики.



Фото «Номер один».