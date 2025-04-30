В Бурятии раскритиковали новый закон о такси

В республике подвергли жесткой критике новый закон о такси, принятый в первом чтении в январе 2024 года. В нынешней редакции он предполагает, что с 1 октября 2025 года разрешение на работу в такси в РФ смогут получать только автомобили, выпущенные после 1 июля 2019 года, то есть с даты введения балльной оценки локализации в российском автопроме. Закон фактически запрещает использовать подержанные автомобили с правым рулем. Если это случится, то цены на такси в Бурятии вырастут в два раза, полагают эксперты.В законопроекте прописано, что автомобиль должен быть высоколокализованным либо выпущенным в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025.Как пишет в правительство РФ «Опора России» (по данным «Интерфакс»), «предполагается, что в отрасль такси будут допущены только новые автомобили, уровень локализации которых превышает 3,2 тыс. баллов (в настоящее время этому критерию соответствуют три модели производства АО «АвтоВАЗ»), две модели АО МАЗ «Москвич» и электрические модели производства ООО «Моторинвест», уточняется в письме.«Опора России» констатирует, что ежегодно в отрасль такси в РФ приходит более 200 тыс. индивидуальных предпринимателей и самозанятых, и три четверти из них (более 77%) «используют в такси автомобили, которые не соответствуют ни одному из представленных требований».В Бурятии закон вызвал дискуссию.- Закон о запрете разрабатывался с учетом того, что аварий с правым рулем больше, чем с левым. Собственно, все про это знают, никто этого не отрицает и не оспаривает. На автомобиле с правым рулем посадка и высадка пассажиров осуществляется со стороны проезжей части, что тоже немаловажный фактор. Для личного использования правый руль еще куда ни шло, для общественного транспорта считаю запрет целесообразным, - отмечает экс-депутат Народного Хурала Игорь Бобков.Однако его коллеги иного мнения.- Японские автомобили по безопасности превосходят отечественные, это факт. Очевидно, что запреты на работу таксистов на машинах с правым рулем серьезнейшим образом отразятся на благосостоянии жителей Бурятии, а также субъектов РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, где в ряде регионов до 90% всего автопарка такси приходится на японские подержанные иномарки. Они экономически выгодны, а отечественная продукция не подходит для интенсивной эксплуатации. Не решены вопросы обеспечения новыми автомобилями с левым рулем для таксистов, поскольку они примерно в два раза дороже, чем б/у автомобили японского производства. И самое главное — их эксплуатация приведет к коротким межремонтным периодам, - полагает депутат Народного Хурала Виктор Малышенко. - Мы будем готовить письмо для защиты наших предпринимателей с просьбой внести корректировки в закон и разрешить самозанятым и ИП использовать личные подержанные автомобили, в том числе с правым рулем.При этом 63% респондентов сообщили, что первый серьезный ремонт при использовании продукции АвтоВАЗ требуется уже в течение первого года эксплуатации.Также таксистов не устраивают частые утечки масла, нестабильная работа электроники, скрипы и плохая шумоизоляция, низкое качество салона, отсутствие надежного технического сопровождения, сложное закрытие дверей и частые отказы пассажиров от поездки в случае, если на вызов приезжает российская машина. В целом водители описали уровень комфорта российских машин как «ниже минимально приемлемого для такси» и отметили, что отечественный автопром «вызывает устойчивое недовольство у перевозчиков».Такие результаты показал опрос Общественного совета по развитию такси, которые приводит «РБК».Будем надеяться, что здравомыслящие люди в федеральных органах власти все же не станут ломать рынок такси, поскольку в противном случае эту сферу в Бурятии, как и в других регионах, ждет мощнейший обвал, рост цен на услуги (как минимум в два раза) и безработица среди таксистов.