Общество 30.04.2025 в 16:37
В Улан-Удэ встала еще одна стройка
Театр кукол будет достраивать другой подрядчик
Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии решили расторгнуть контракты с компанией «Бурятпроектреставрация». Она занималась реконструкцией театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ и строительством Дома культуры в Кяхте.
- Контракты расторгаем по причине несостоятельности подрядной организации. Это нехватка материальных и рабочих ресурсов, низкий темп строительства и, как следствие, срыв намеченных сроков. Кроме того, по решению правительства Бурятии «Бурятпроектреставрация» будет внесена в реестр недобросовестных подрядчиков, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Строительная готовность «Ульгэра» сейчас составляет 85%. На объекте осталось провести работы по внутренним сетям, чистовой отделке и монтажу сценического оборудования. Похожая ситуация и с Домом культуры в Кяхте. Там необходимо провести внутренние отделочные работы и монтаж оборудования. Теперь достраивать эти объекты будут другие подрядчики, которых определят по итогам торгов.
Примечательно, что о готовности «Ульгэра» на 85% власти сообщали еще в начале декабря прошлого года. Тогда Евгений Луковников посещал стройплощадку вместе с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Зампред остался недоволен небольшим количеством рабочих на стройке и поручил подрядчику увеличить их количество.
Получается, за прошедшие пять месяцев на стройке не сделали ровным счетом ничего.
Напомним, здание, где ранее находились помещения театра «Ульгэр» и Музея природы, было построено в 1917 году и является объектом культурного наследия. В 2017 году его признали аварийным и закрыли для посещений.
Реконструкция здания началась в феврале 2022 года. Стоимость работ на тот момент составляла более 900 миллионов рублей. Контракт на реконструкцию объекта получило ООО «Бурятпроектреставрация».
Завершить реконструкцию театра первоначально планировалось в начале 2024 года, затем сроки перенесли на конец года. Однако и к этому времени строители не уложились. Теперь сроки сдачи объекта вообще перестали называть.
- Контракты расторгаем по причине несостоятельности подрядной организации. Это нехватка материальных и рабочих ресурсов, низкий темп строительства и, как следствие, срыв намеченных сроков. Кроме того, по решению правительства Бурятии «Бурятпроектреставрация» будет внесена в реестр недобросовестных подрядчиков, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Строительная готовность «Ульгэра» сейчас составляет 85%. На объекте осталось провести работы по внутренним сетям, чистовой отделке и монтажу сценического оборудования. Похожая ситуация и с Домом культуры в Кяхте. Там необходимо провести внутренние отделочные работы и монтаж оборудования. Теперь достраивать эти объекты будут другие подрядчики, которых определят по итогам торгов.
Примечательно, что о готовности «Ульгэра» на 85% власти сообщали еще в начале декабря прошлого года. Тогда Евгений Луковников посещал стройплощадку вместе с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Зампред остался недоволен небольшим количеством рабочих на стройке и поручил подрядчику увеличить их количество.
Получается, за прошедшие пять месяцев на стройке не сделали ровным счетом ничего.
Напомним, здание, где ранее находились помещения театра «Ульгэр» и Музея природы, было построено в 1917 году и является объектом культурного наследия. В 2017 году его признали аварийным и закрыли для посещений.
Реконструкция здания началась в феврале 2022 года. Стоимость работ на тот момент составляла более 900 миллионов рублей. Контракт на реконструкцию объекта получило ООО «Бурятпроектреставрация».
Завершить реконструкцию театра первоначально планировалось в начале 2024 года, затем сроки перенесли на конец года. Однако и к этому времени строители не уложились. Теперь сроки сдачи объекта вообще перестали называть.
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