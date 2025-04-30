Общество 30.04.2025 в 16:37

В Улан-Удэ встала еще одна стройка

Театр кукол будет достраивать другой подрядчик
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ встала еще одна стройка
Фото: Управление капитального строительства
Власти Бурятии решили расторгнуть контракты с компанией «Бурятпроектреставрация». Она занималась реконструкцией театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ и строительством Дома культуры в Кяхте.

- Контракты расторгаем по причине несостоятельности подрядной организации. Это нехватка материальных и рабочих ресурсов, низкий темп строительства и, как следствие, срыв намеченных сроков. Кроме того, по решению правительства Бурятии «Бурятпроектреставрация» будет внесена в реестр недобросовестных подрядчиков, - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Строительная готовность «Ульгэра» сейчас составляет 85%. На объекте осталось провести работы по внутренним сетям, чистовой отделке и монтажу сценического оборудования. Похожая ситуация и с Домом культуры в Кяхте. Там необходимо провести внутренние отделочные работы и монтаж оборудования. Теперь достраивать эти объекты будут другие подрядчики, которых определят по итогам торгов.

Примечательно, что о готовности «Ульгэра» на 85% власти сообщали еще в начале декабря прошлого года. Тогда Евгений Луковников посещал стройплощадку вместе с мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Зампред остался недоволен небольшим количеством рабочих на стройке и поручил подрядчику увеличить их количество.

Получается, за прошедшие пять месяцев на стройке не сделали ровным счетом ничего.

Напомним, здание, где ранее находились помещения театра «Ульгэр» и Музея природы, было построено в 1917 году и является объектом культурного наследия. В 2017 году его признали аварийным и закрыли для посещений.

Реконструкция здания началась в феврале 2022 года. Стоимость работ на тот момент составляла более 900 миллионов рублей. Контракт на реконструкцию объекта получило ООО «Бурятпроектреставрация».

Завершить реконструкцию театра первоначально планировалось в начале 2024 года, затем сроки перенесли на конец года. Однако и к этому времени строители не уложились. Теперь сроки сдачи объекта вообще перестали называть.
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