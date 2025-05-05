Общество 05.05.2025 в 10:14

В Улан-Удэ перекроют улицу Бабушкина

Автомобили и автобусы пустят в объезд
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ перекроют улицу Бабушкина
В Улан-Удэ 7 мая перекроют движение по улице Бабушкина. Проезд по улице будет закрыт с 13:30 ориентировочно, на полтора часа. Как сообщили в мэрии города, в это время там будет проходить церемония возложения венков к Мемориалу воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны.

Автомобили, а также автобусы маршрутов №32, 40, 70, 71 и 80, пустят в объезд.
Теги
движение

Все новости

У приехавшей в Улан-Удэ сельчанки украли на набережной 200 тысяч
05.05.2025 в 11:35
В Бурятии самосвал переехал врезавшегося в него байкера
05.05.2025 в 11:35
Улан-Удэ готов к юбилею Победы
05.05.2025 в 11:13
В Улан-Удэ начали поливать
05.05.2025 в 11:07
Житель Улан-Удэ потерял больше полмиллиона, погнавшись за прибылью
05.05.2025 в 10:46
В честь Дня Победы в Улан-Удэ усилят работу муниципального транспорта
05.05.2025 в 10:29
Алексей Цыденов наградил легендарную «Фронт» Цэгмид медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»
05.05.2025 в 10:22
В Улан-Удэ перекроют улицу Бабушкина
05.05.2025 в 10:14
В Бурятии накажут трех нарушителей противопожарного режима
05.05.2025 в 10:01
Сорвавшийся с горы турист в Бурятии находится в тяжелом состоянии
05.05.2025 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
У приехавшей в Улан-Удэ сельчанки украли на набережной 200 тысяч
Деньги из сумки вытащил ее новый знакомый
05.05.2025 в 11:35
Улан-Удэ готов к юбилею Победы
Празднование пройдет очень широко
05.05.2025 в 11:13
В Улан-Удэ начали поливать
Где нет автоматического полива, будут работать машины-водовозы
05.05.2025 в 11:07
В честь Дня Победы в Улан-Удэ усилят работу муниципального транспорта
Но маршруты движения автобусов немного изменят
05.05.2025 в 10:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru