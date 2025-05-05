В Улан-Удэ перекроют улицу Бабушкина

В Улан-Удэ 7 мая перекроют движение по улице Бабушкина. Проезд по улице будет закрыт с 13:30 ориентировочно, на полтора часа. Как сообщили в мэрии города, в это время там будет проходить церемония возложения венков к Мемориалу воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны.Автомобили, а также автобусы маршрутов №32, 40, 70, 71 и 80, пустят в объезд.