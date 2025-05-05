Общество 05.05.2025 в 14:57

15-летняя девочка-Добби обзавелась армией фанатов

Они поддерживают школьницу с редким генетическим заболеванием
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Текст: КП-Новосибирск
15-летняя девочка-Добби обзавелась армией фанатов
Фото: предоставлено семьей Корчагиных
15-летняя Аня Корчагина из Новосибирска называет себя Добби: с раннего детства борется с редким генетическим заболеванием – прогерией: эта болезнь вызывает преждевременное старение организма.

О своей непростой истории Аня честно рассказывает в соцсетях: ведет блог, рисует на планшете, участвует в съемках и мечтает о будущем. В интернете у восьмиклассницы армия фанатов, которые поддерживают ее. О том, как живет девочка сейчас, - в материале КП-Новосибирск.

Аня, как и многие подростки, большую часть времени проводит в интернете. Девочка увлекается онлайн-играми, читает романы и рисует на графическом планшете.

- С будущим Аня еще не определилась. Болезнь у дочки непростая, много диагнозов, осложнений. Лекарств принимает немало. На данный момент она является инвалидом-колясочником, иногда передвигается с костылем. Школу дочка посещает онлайн, но не всегда может присутствовать на занятиях: уроки Аня пропускает, когда нужно посещать врачей. Поэтому пока все туманно и непонятно, - рассказал отец девочки.

Сейчас в своем блоге девочка делится мыслями, рисунками и историями из жизни. Подписчики иногда присылают подарки, но чаще - слова поддержки.

- Донатов немного, зато добрых слов - море. Для нас это важно, - делится отец.

А еще недавно девочка участвовала в съемках документального проекта в Москве. Подробности съемок семья пока держит в секрете.

У Ани, как и у всех подростков, свой характер:

- Она обычный подросток со всеми вытекающими проблемами, непониманием, обидами. Это естественно. Нам друг на друга обижаться долго не получается, - говорит папа девочки.

Дружит восьмиклассница с одноклассниками из православной гимназии, где Аня учится с первого класса. Класс у девочки небольшой, все друг друга знают.

- Они очень дружные. В школе у Ани есть шесть хороших подруг, они ходят друг к другу на ночевки, - рассказывает папа Ани.

Такая поддержка помогает Ане справляться с хейтом, который тоже есть в соцсетях:

- Я всегда говорил дочке, что не надо принимать хейт близко к сердцу. Те, кто любит творчество Ани, всегда подбадривают, и благодаря этому дочка не опускает руки.

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