Жительница Бурятии оказалась наказанной за пьянство супруга

Жительница Тарбагатайского района Бурятии осталась без автомобиля «Тойота Премио» по вине своего мужа. Будучи лишенным прав пару лет назад, мужчина попался инспекторам ДПС пьяным за рулем иномарки.

В ноябре 2023 года мужчина был лишен прав за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

- После этого, не имея водительского удостоверения, он дважды садился за руль, за что привлекался к административной ответственности. Не сделав соответствующих выводов, в марте 2025 года осужденный снова сел за руль и поехал на машине из пос. Николаевский в г. Улан-Удэ. В пути был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Тарбагатайский районный суд назначил виновному 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1,5 года, - рассказали в прокуратуре республики.

На основании решения суда автомобиль «Тойота Премио», на котором совершено преступление, и являющийся совместной собственностью осужденного и его супруги, обращен в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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