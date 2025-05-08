Жителей Бурятии предупредили об уголовной ответственности за запуск дронов

В Бурятии продолжает действовать запрет на запуск беспилотников. Запускать дроны можно только с разрешения властей в строго ограниченных целях. Как сообщили в прокуратуре, нарушителей запрета ждет административная, а в ряде случаев даже уголовная ответственность.Административная ответственность выражается в крупных штрафах. Для граждан они составляют от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 250 до 300 тыс. рублей.В случае, если запуск беспилотника повлек за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, «дроновода» ждет уголовная ответственность по статье 271.1 УК РФ. Наказание – до 7 лет лишения свободы.При обнаружении беспилотников в воздухе власти призывают немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы.