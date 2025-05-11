Общество 11.05.2025 в 16:11

Аномально теплая погода в Бурятии сменится резким похолоданием

Суточные температурные столбики понизятся в среднем на 10 градусов
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Текст: Иван Иванов
Аномально теплая погода в Бурятии сменится резким похолоданием
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 мая по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 5-10, в отдельных районах ночью до 14, днём до 15-20 м/с. Температура ночью от +6 до +11, местами +1, -4 градусов. Сегодня днем столбики термометров поднимутся от +21 до +26 градусов, местами не выше 11-16 градусов тепла. 

Сегодня в Улан-Удэ ожидается небольшой дождь. Ветер западный 4-9, днём 8-13 м/с. Температура ночью +9, +11, днём потеплеет до +23, +25 градусов. 

Несмотря на бодрое и очень теплое начало мая, дневные температуры к концу этой недели в Улан-Удэ по прогнозам синоптиков в среднем понизятся на 10 градусов, а ночные в ряде районов республики могут упасть до нуля.

В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

Фото: «Номер один»
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