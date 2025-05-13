В Улан-Удэ закроют тротуар на мосту

На Удинском мосту в Улан-Удэ закроют тротуар, ведущий в направлении Республиканского бизнес-инкубатора.«С 14 мая тротуар на Удинском мосту от Центрального рынка в сторону бизнес-инкубатора будет экстренно закрыт ориентировочно на пять дней из-за смещения трамвайной опоры», - сообщили в Комбинате по благоустройству.Пешеходам временно придется пользоваться тротуаром на противоположной стороне моста.