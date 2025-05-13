Общество 13.05.2025 в 17:09

В Улан-Удэ закроют тротуар на мосту

Пешеходам придется пользоваться тротуаром на противоположной стороне
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ закроют тротуар на мосту
Фото: архив «Номер один»
На Удинском мосту в Улан-Удэ закроют тротуар, ведущий в направлении Республиканского бизнес-инкубатора.

«С 14 мая тротуар на Удинском мосту от Центрального рынка в сторону бизнес-инкубатора будет экстренно закрыт ориентировочно на пять дней из-за смещения трамвайной опоры», - сообщили в Комбинате по благоустройству.

Пешеходам временно придется пользоваться тротуаром на противоположной стороне моста.
Теги
мост

Все новости

В Улан-Удэ закроют тротуар на мосту
13.05.2025 в 17:09
Почти 1400 жителей Бурятии заключили социальный контракт с начала года
13.05.2025 в 17:05
В Улан-Удэ мышь убила взрослую кошку
13.05.2025 в 17:01
Производителям молока в Бурятии предлагают субсидии
13.05.2025 в 16:37
В Улан-Удэ два грузовика ушли под асфальт
13.05.2025 в 16:30
В Улан-Удэ стартовал Кубок ДФО по настольному теннису
13.05.2025 в 16:18
Новосибирец обманул девять пенсионеров из Бурятии
13.05.2025 в 16:08
В Якутии вынесен приговор в связи с гибелью двух рабочих
13.05.2025 в 15:26
В Монголии банк поддержит женщин в борьбе против домашнего насилия
13.05.2025 в 15:06
Пожар в Улан-Удэ охватил пять гектаров городской территории
13.05.2025 в 14:47
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
Почти 1400 жителей Бурятии заключили социальный контракт с начала года
Они смогли открыть свое дело, личное подсобное хозяйство и найти работу
13.05.2025 в 17:05
В Монголии банк поддержит женщин в борьбе против домашнего насилия
Также женщин в аймаках обучат новым технологиям по выращиванию пшеницы
13.05.2025 в 15:06
В Иркутской области снова разрешили добывать крипту
При этом все майнеры должны платить налоги
13.05.2025 в 14:14
Клещи покусали почти 500 жителей Бурятии
Треть из них – дети
13.05.2025 в 13:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru