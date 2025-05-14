В Улан-Удэ хотят разгрузить еще один перекресток

По мнению чиновников, совмещение транспортной и пешеходной фазы сократит общий цикл работы светофора на 20 секунд, повысив таким образом пропускную способность перекрестка. А разделение пешеходной фазы позволит пешеходам перейти два пешеходных перехода за один цикл работы светофора: от правительства Бурятии до магазина «Спутник».







