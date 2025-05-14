Общество 14.05.2025 в 11:53

В Улан-Удэ хотят разгрузить еще один перекресток

Изменения в дорожном движении затронут центр города
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ хотят разгрузить еще один перекресток
Фото: архив «Номер один»
В Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ продолжают фонтанировать идеями по повышению эффективности дорожного движения. Сегодня там выступили с инициативой, касающейся перекрестка улиц Ербанова и Коммунистическая.

«Для повышения эффективности транспортного потока на перекрестке планируется изменить организацию дорожного движения автомобилей, движущихся от улицы Ленина. Для этого будут установлены дополнительные секции светофора в направлении от улицы Ленина к улице Коммунистическая», - сообщили в Комитете по транспорту.

По мнению чиновников, совмещение транспортной и пешеходной фазы сократит общий цикл работы светофора на 20 секунд, повысив таким образом пропускную способность перекрестка. А разделение пешеходной фазы позволит пешеходам перейти два пешеходных перехода за один цикл работы светофора: от правительства Бурятии до магазина «Спутник».



Как уточнили в комитете, новшества планируют воплотить в жизнь в течение месяца.

Напомним, ранее в Комитете по транспорту сообщили о намерении изменить схему движения на перекрестке пр. Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова, а также на перекрестке у проходной ЛВРЗ. Все эти изменения также нацелены на улучшение движения транспорта.
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