Общество 14.05.2025 в 11:53
В Улан-Удэ хотят разгрузить еще один перекресток
Изменения в дорожном движении затронут центр города
Текст: Андрей Константинов
В Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ продолжают фонтанировать идеями по повышению эффективности дорожного движения. Сегодня там выступили с инициативой, касающейся перекрестка улиц Ербанова и Коммунистическая.
«Для повышения эффективности транспортного потока на перекрестке планируется изменить организацию дорожного движения автомобилей, движущихся от улицы Ленина. Для этого будут установлены дополнительные секции светофора в направлении от улицы Ленина к улице Коммунистическая», - сообщили в Комитете по транспорту.
Как уточнили в комитете, новшества планируют воплотить в жизнь в течение месяца.
Напомним, ранее в Комитете по транспорту сообщили о намерении изменить схему движения на перекрестке пр. Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова, а также на перекрестке у проходной ЛВРЗ. Все эти изменения также нацелены на улучшение движения транспорта.
«Для повышения эффективности транспортного потока на перекрестке планируется изменить организацию дорожного движения автомобилей, движущихся от улицы Ленина. Для этого будут установлены дополнительные секции светофора в направлении от улицы Ленина к улице Коммунистическая», - сообщили в Комитете по транспорту.
По мнению чиновников, совмещение транспортной и пешеходной фазы сократит общий цикл работы светофора на 20 секунд, повысив таким образом пропускную способность перекрестка. А разделение пешеходной фазы позволит пешеходам перейти два пешеходных перехода за один цикл работы светофора: от правительства Бурятии до магазина «Спутник».
Как уточнили в комитете, новшества планируют воплотить в жизнь в течение месяца.
Напомним, ранее в Комитете по транспорту сообщили о намерении изменить схему движения на перекрестке пр. Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова, а также на перекрестке у проходной ЛВРЗ. Все эти изменения также нацелены на улучшение движения транспорта.
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