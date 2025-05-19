Общество 19.05.2025 в 09:50

В трамваях Улан-Удэ устанавливают стационарные валидаторы

Они оборудованы во всех новых трамваях

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Текст: Служба информации "Номер один"
В трамваях Улан-Удэ устанавливают стационарные валидаторы

Они оборудованы во всех 15 «Львятах», двух «Богатырях». Позже будут размещены и в остальных вагонах парка. Это электронное устройство для оплаты за проезд банковской картой или смартфоном прямо в салоне транспортного средства, сообщили в МУП «Управление трамвая».

– В прошлом году установили электронные табло на каждой остановке, переданные теперь в Центр управления дорожным движением. Сейчас устанавливаем стационарные валидаторы. Проект является одним из направлений совместной работы с Бурятским отделением Сбербанка, который позволяет пассажирам получать ещё один вариант оплаты проезда, — рассказал временно исполняющий обязанности директора МУП «Управление трамвая» Иван Агафонов.

Использовать валидатор просто.

Если после прикладывания карты загорелся зеленый – оплата прошла. Если загорелся красный и раздался звук, то оплата не прошла, необходимо оплатить проезд другой картой или наличными кондуктору.

Также кондуктор имеет право проверить подлинность транзакции. Все вопросы по оплате проезда по безналичному расчету (карты в стоп-листе и т.д.) можно уточнить у Оператора транспортных сервисов по телефону горячей линии – 777-000.

– Наш приоритет - сделать финансовые услуги доступными для каждого жителя республики, будь то бесконтактная оплата проезда или удобные мобильные решения для бизнеса. Внедрение инноваций — это не просто технологический прогресс, а реальное улучшение качества жизни жителей, – сказал Алексей Кузьмин, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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