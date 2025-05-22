В Бурятии покупатели массово отказываются от повышенного утильсбора

Напомним, что правительство РФ с прошлого года повысило величину утильсбора. Теперь за машины с двигателем объёмом от 1 до 2 литров придётся заплатить около 600 тысяч рублей.Но на подержанные авто эта норма не распространяется: если, допустим, человек заказал машину на аукционе в Японии и ему привезли авто в личное пользование, то он заплатит льготные 3-5 тысяч рублей утильсбора. Но если позже продал в течение года владения - придется уплатить всю сумму утильсбора.- В новых машинах в автосалонах утильсбор включен в полном объеме, поэтому люди не хотят платить лишнее и заказывают авто напрямую из Японии и ничего, по сути, не платят, - рассказал Сергей, продавец с рынка на Приречной. - Поэтому автосалоны с китайскими авто пустуют, переплачивать под миллион никто не хочет.Добавим, что после резкого поднятия ставок утилизационного сбора и падения продаж импортных машин поступления в бюджет России по доходам от утильсбора значительно сократились, сообщил «Интерфаксу» министр промышленности и торговли Антон Алиханов.«Если ситуация начнет исправляться в июне или июле, то недостача может составить порядка 200 миллиардов рублей к концу года. Если ситуация останется такой же негативной, как мы видели в последние четыре месяца, то сокращение может увеличиться», — сказал он.Это еще раз подчеркивает правило: при резком повышении налогов и сборов их поступление в бюджет не увеличивается, а уменьшается. Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли?