В Бурятии вера бьет по карману

Жители нашего города рассказали редакции «Номер один» о том, что из православных храмов исчезла из свободного доступа святая вода. Теперь ее можно приобрести только после заказа молебна о водосвятии, который стоит 150 рублей. Мы решили проверить, так ли это, и прошлись по основным церквям столицы Бурятии.- Зашла в Одигитриевский собор набрать святой воды. Давно там не была. Очень удивилась, когда мне сказали, что воды нет. Получить можно только после заказа молебна о водосвятии. Стоит он 150 рублей. Бесплатно воду не дают, - рассказала возмущенная нововведениями горожанка. Женщина спросила, с каких пор вода стала платной и по какой причине.Мы решили проверить, можно ли хотя бы в одном православном храме Улан-Удэ взять святую воду бесплатно.Сначала мы посетили храм Святого Николая Чудотворца, что находится неподалеку от железнодорожного вокзала. Зашли в храм, однако святой воды там не обнаружили. Затем обратились в иконную лавку, которая располагается в отдельно стоящем здании на территории церкви.Встретила нас там не очень приветливая женщина, которая обсуждала по телефону свои дела, скрывшись от покупателей-прихожан в соседней комнате.Когда все же служительница вышла к людям, выяснилось, что получить святую воду можно только после заказа молебна за 150 рублей. Но шанс набрать святой воды бесплатно все же есть - нужно прийти на молебен в субботу со своей тарой. И тогда вода достанется бесплатно. В другие же дни получить ее никак нельзя.Следующим пунктом стал Свято-Троицкий храм в Горсаду. Там ситуация повторилась. Но продавец в иконной лавке оказалась куда более доброжелательной. Мы поинтересовались у нее, как давно святую воду начали давать за деньги. Женщина с точным ответом затруднилась, но сказала, что такой порядок существует уже достаточно давно.В «2ГИС» - электронном справочнике Улан-Удэ - мы нашли гневный отзыв, оставленный на странице этой церкви. «Хорошо, душевно было, давненько не была. Но что случилось - воду святую продают. Закрыли кран, при прихожанах наливают, фасуют какие-то непонятного вида мужички. Вышла в негодовании и непонимании», - написала женщина в мае 2024 года.Отыскать бесплатную святую воду нам удалось только в храме Вознесения Господня на ул. Производственная, 6. Здесь стоит большой бак с освященной водой, и ее можно набрать в любое время и любой день недели. Можно прийти со своей тарой или приобрести в иконной лавке. Литровая бутыль, к примеру, обойдется в 40 рублей.Отзывы об этой церкви разные: кому-то храм нравится, кто-то нарвался на грубость. «Хотел землю отпеть, не знаю, как там и что. Но как я себя чувствовал, когда меня там батюшка отругал… Меня в детстве крестили в этой церкви, думал, буду как дома, но нет... В эту церковь не пойду больше, прости меня, Господи», - написал один из прихожан этой весной.«Уже месяц как не могу дозвониться до отца Олега, а как дозвонилась, так столько грубостей услышала. Крестить своего ребенка там? Да ни за что!» - возмущалась женщина весной 2024 года.«Сегодня пришла в храм, чтобы освятить крестик для сына. Так оказалось, теперь за все нужно платить. 200 рублей попросили, скоро входные будут брать», - написала горожанка в 2022 году.«Зашли в воскресенье, хотя обычно ходим в другой храм, народу не было совсем, женщина, торгующая свечками, сделала замечание за внешний вид, мы развернулись и ушли. Не было сил и настроения выслушивать замечания. Мне вот интересно, до какого момента в храмах будут торговать и разгонять посетителей? Там что, толпы верующих? Кстати, внешний вид был совершенно адекватный для посещения храма», - поделилась впечатлением о церкви улан-удэнка в 2023 году.Расценки на различные молебны и прочие услуги церкви, как отпевание, крещение и пр., имеют очень точный прайс и действительно влетают в копеечку. Так, к примеру, сорокоуст о здравии стоит 500 рублей за одного человека. А самая дешевая свечка в Храме Вознесения - 50 рублей.Также мы побывали в старообрядческом храме — соборе Рождества Христова — кафедральном соборе Сибирской митрополии Русской древлеправославной церкви, расположенном в районе ТСК. Здесь святую воду можно набрать бесплатно. В церкви стоит небольшой бак с водой. Никаких вопросов нам здесь не задавали. Однако в этом храме не дают сдачу. Например, нужно приобрести свечи. Вы даете 100 рублей и покупаете две свечи по 20 рублей. Таким образом, 60 рублей пойдут на нужды церкви.Впрочем, каждый сам решает, как относиться к нововведениям. Возможно, часть собранных с прихожан средств идет на возведение собора в парке им. С. Орешкова. Хотелось бы в это верить.«Читаю отзывы, как же больно и страшно. Вы в храм приходите к Господу, неужели нельзя на такое событие юбку надеть? На корпоративы, в гости наряжаетесь же. А здесь важнее, чем в гости, и даже самое важное в жизни. Осуждаете, что дорого очень, но на помаду и колбасу не жаль вам. Маловеры. Господь такой дорогой ценой заплатил за вас, своей жизнью, а вам денег жаль…» - ответила прихожанка церкви всем недовольным.Мы решили узнать официальную позицию Улан-Удэнской и Бурятской епархии по поводу взимания платы за святую воду. И спросили, как давно святая вода в Улан-Удэ стала платной и во всех ли православных храмах республики и города распространена такая практика? Точных ответов нам не дали, но информацию все же прислали.Священнослужители указали нам, что «согласно пп. 1 и 2 ст. 15 Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», «религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству Российской Федерации и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах. Государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если указанные установления не противоречат законодательству Российской Федерации». Следовательно, ни вы, ни иные государственные либо общественные организации и объединения не могут вмешиваться во внутренние установления религиозных организаций».Также нам сообщили, что «святая вода - это обычная по своему химическому составу вода, которая при троекратном погружении креста во время специального церковного священнодействия, с молитвенным призыванием силы, действия и наития Святого Духа получает Божие благословение и освящение. Она является святыней, поэтому к святой воде должно быть особо благоговейное отношение».Получить святую воду в церкви можно тогда, когда совершается водоосвящение. Обычно это бывает после литургии. Водоосвящение бывает великое и малое. Великое освящение воды совершается дважды в год: после Божественной литургии в Крещенский сочельник - 18 января и в сам праздник Крещения Господня - 19 января.Малое освящение воды по церковному уставу совершается после литургии в день празднования Живоносного источника в пятницу Светлой седмицы, в день Преполовения Пятидесятницы (среду четвертой седмицы по Пасхе), в день празднования Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня - 14 августа, а также в престольные (храмовые) праздники (в этом случае обычно перед литургией). Кроме этих дней в храме могут быть специально установленные для совершения молебнов с водоосвящением дни.Кроме того, набрать в церкви святой воды можно в течение всего года. Для этого следует обратиться в церковную лавку и заказать платный молебен с водосвятием.Практика, когда святую воду можно самостоятельно набрать в храме из бака в любое время, является грубым попранием издревле установленных церковных правил и традиций и не может быть одобрена, комментируют в епархии.Чтобы получить святую воду, через которую Господь пошлет свою помощь и освящение, очень важно участвовать в молитве при освящении этой воды. Без молитвы святая вода не окажет ожидаемого от нее благодатного действия. Нужно понимать, что для того, чтобы Господь был с вами, важно не выпить воды, а участвовать в церковной жизни, бывать в храме, молиться, исповедоваться и причащаться.Стоит отметить, что нововведение со святой водой, когда ее почти во всех храмах стали выдавать только после заказа молебна, пришло в Бурятию вместе с новым митрополитом Иосифом. Бывшего главу Бурятской митрополии Савватия Антонова тогда перевели в Чувашию.Бурятскую митрополию в 2020 году возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф (Балабанов). Он родился 31 января 1954 года в подмосковном городе Кашира.В 2015 году Иосиф был назначен главой Курганской митрополии, а в 2019 году возглавил Симбирскую митрополию.Отзывы прихожан Курганской митрополии о новых порядках, воцарившихся с появлением митрополита Иосифа, были не очень радостные.Наши коллеги из «АиФ.Челябинск» в 2016 году писали о том, что «до недавнего времени в православном мире Зауралья все было спокойно. Строились новые церкви, восстанавливались существующие. Но в последние полгода прежнего мира нет. И многие верующие это связывают с назначением митрополитом Курганским и Белозерским Иосифа (Балабанова). Первыми выразили недовольство прихожане. Они начали осуждать введение платы за святую воду. Как рассказывают верующие, «прежде надо прийти и заказать молебен о здравии. Он стоит 150 рублей. И только потом можно подойти в назначенное время на службу, дождаться освящения воды, затем получить вожделенную влагу. Раньше воду можно было взять бесплатно. Также за крещение маленького ребенка родителям теперь придется заплатить 1 000 рублей. Приобщение к таинству крещения чада постарше - 1 500 рублей. Недешево и поминовение усопших. Плата за заочное отпевание взлетела до 2 500 рублей вместо прежних 750. Настоящий ценовой галоп».Издание также писало, что с приходом митрополита Иосифа должностей в церквях лишились несколько человек. Священники боялись общаться с прессой и соглашались разговаривать только на условиях анонимности. «Владыка очень жесткий. Разговаривает с нами и прихожанами грубо, - заявил один из них «АиФ». - Может выйти из алтаря и накричать, он несдержанный».Что касается официальной позиции Московской патриархии, ее в 2021 году пояснил управляющий делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва. «Во многих епархиях существует вполне уместная практика, когда при храмах распространяются за пожертвования пустые емкости для воды, например с этикетками, на которых изображен храм или приведены слова праздничного тропаря. При этом прихожане вполне могут приходить за освященной водой со своими бутылями или флягами», - написал иерарх.Представитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявлял, что церковные таинства не совершаются за деньги. По его словам, во многих храмах сложилась практика «рекомендуемых пожертвований» за совершение той или иной службы, в том числе и таинств - крещения, венчания. Но если человек не в состоянии заплатить эту сумму, то это отнюдь не значит, что его или его ребенка не покрестят.«Здесь нужно, конечно, во всех подобных случаях договариваться со священником, - сказал митрополит, - но таинственная жизнь церкви не поставлена на коммерческую основу: вы можете прийти в храм на исповедь, вы можете причаститься, вы можете участвовать полноценно в церковной жизни и при этом быть свободными от каких-либо финансовых обязанностей по отношению к церкви».В последние годы в местных храмах РПЦ появились и другие нововведения. Например, в Одигитриевском соборе вы не получите на входе головной убор и юбку, чтобы войти в церковь в подобающем виде.- Либо покупаете, либо свое приносите», - сказали нам, как отрезали, в одном из храмов города. Объяснение о том, что это продиктовано санитарными нормами со времен ковида выглядит как слабое оправдание. Ведь причастие происходит с одной общей ложечки. В других православных храмах платки и юбки по-прежнему в свободном доступе.Мы совершенно согласны с тем, что требуется соблюдать заветы и проявлять в поступках любовь к вере. Но и прихожане, со своей стороны, ждут понимания, человеколюбия и заботы.