Девять военнослужащих из Бурятии вернулись из плена

25 мая между Россией и Украиной завершился самый масштабный обмен пленными. В соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, он прошел по формуле 1000 на 1000. Всего в результате обмена из украинского плена возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан, сообщили в министерстве обороны РФ. В настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе освобожденных в ходе обмена есть девять бойцов из нашей республики.«Рады за наших ребят и их близких. Здоровья им. Скорейшей Победы всем нам», - написал в соцсетях Алексей Цыденов.Напомним, с начала февраля этого года в ходе предыдущих обменов из плена вернулись еще 8 военных из Бурятии.