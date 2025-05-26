Общество 26.05.2025 в 09:24

Девять военнослужащих из Бурятии вернулись из плена

Россия и Украина в воскресенье завершили масштабный обмен
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Текст: Иван Иванов
Девять военнослужащих из Бурятии вернулись из плена
Фото: скриншот видео
25 мая между Россией и Украиной завершился самый масштабный обмен пленными. В соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, он прошел по формуле 1000 на 1000. Всего в результате обмена из украинского плена возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан, сообщили в министерстве обороны РФ. В настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе освобожденных в ходе обмена есть девять бойцов из нашей республики.

«Рады за наших ребят и их близких. Здоровья им. Скорейшей Победы всем нам», - написал в соцсетях Алексей Цыденов.

Напомним, с начала февраля этого года в ходе предыдущих обменов из плена вернулись еще 8 военных из Бурятии.
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