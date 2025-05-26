Общество 26.05.2025 в 16:48

Через Бурятию в Россию массово стала завозиться китайская картошка

На МАПП «Кяхта» наблюдается рост числа импортных партий «второго хлеба»
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Текст: Иван Иванов
Через Бурятию в Россию массово стала завозиться китайская картошка

В первом полугодии 2025 года поставки картофеля из Китая в Россию значительно выросли. По данным Государственного таможенного управления КНР, экспорт картофеля из Китая в Россию за январь-апрель вырос в 22 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Значительная часть импорта пошла через Бурятию.

По данным Россельхознадзора с 19 по 25 мая 2025 года в МАПП «Кяхта» поступило 16 заявлений на оформление и переоформление фитосанитарных сертификатов (ФСС). Все заявления рассмотрены государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии ч установленный срок.

Проведен первичный контроль, документарная проверка партий импортной подкарантинной продукции: картофеля продовольственного – 567 т (31 партия) и 2 партии транзита картофеля продовольственного оформлены в Узбекистан (43 т). Нарушений не выявлено, оформлено 34 актов карантинного фитосанитарного контроля.

На начало мая 2025 года, по данным Росстата, килограмм картофеля, в среднем, по России стоил 85,4 рубля. Годом ранее — 31 рубль. Практически трехкратный рост цен на «второй хлеб» потребовал от властей срочного снятия всех барьеров по завозу импортного картофеля, в том числе из Китая.

 

Фото: Номер один

 

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