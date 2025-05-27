Общество 27.05.2025 в 10:34

В Кяхте полным ходом идут дорожные работы

Сейчас ремонтируют улицы Батурина и Маскова
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Кяхте полным ходом идут дорожные работы

В Кяхте полным ходом идут дорожные работы. Сейчас ремонтируют улицы Батурина и Маскова в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обе дороги обеспечивают подъезд к социально значимым объектам города, в их числе Центр цифрового образования для детей и Центр дополнительного образования. Дорожники уже приступили к работам. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в середине июля 2025 года.

- В настоящее время подрядчик приступил к устройству бордюрного камня, отсыпке основания тротуаров. В начале июня планируется укладка асфальтобетонной смеси. По проекту здесь заменят дорожную одежду, восстановят тротуары, обновят уличные светильники, установят новые дорожные знаки, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Также в этом году в Кяхте, в рамках этого же нацпроекта, отремонтируют улицу Советскую, она обеспечивает подъезд к филиалу медицинского колледжа. Общий объём финансирования составил 96,3 млн рублей.

 

Фото: минтранс Бурятии

Все новости

В Кяхте полным ходом идут дорожные работы
27.05.2025 в 10:34
Заместитель мэра Улан-Удэ выступил с разгромным заявлением
27.05.2025 в 10:31
В Улан-Удэ с автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка
27.05.2025 в 10:19
В Улан-Удэ горели вагоны
27.05.2025 в 10:03
Российская экономика пошла вниз
27.05.2025 в 09:56
На Байкале случилось землетрясение
27.05.2025 в 09:52
Жители Бурятии причинили миллионный ущерб лесному фонду спилив шесть сосен
27.05.2025 в 09:51
10 домов в центре Улан-Удэ со вчерашнего вечера остаются без холодной воды
27.05.2025 в 09:42
Москва подарила Улан-Удэ коммунальную технику
27.05.2025 в 09:26
Поиск пропавшего мальчика в Бурятии пока не дает результатов
27.05.2025 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
Заместитель мэра Улан-Удэ выступил с разгромным заявлением
Он назвал провальной подготовку к отопительному сезону котельной «Юго-Западная»
27.05.2025 в 10:31
В Улан-Удэ с автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка
Наезд случился на пешеходном переходе
27.05.2025 в 10:19
Жители Бурятии причинили миллионный ущерб лесному фонду спилив шесть сосен
У нарушителей изъяли всю технику и завели уголовное дело
27.05.2025 в 09:51
Москва подарила Улан-Удэ коммунальную технику
Речь идет сразу о 30 единицах
27.05.2025 в 09:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru