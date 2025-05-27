В Кяхте полным ходом идут дорожные работы. Сейчас ремонтируют улицы Батурина и Маскова в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обе дороги обеспечивают подъезд к социально значимым объектам города, в их числе Центр цифрового образования для детей и Центр дополнительного образования. Дорожники уже приступили к работам. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в середине июля 2025 года.

- В настоящее время подрядчик приступил к устройству бордюрного камня, отсыпке основания тротуаров. В начале июня планируется укладка асфальтобетонной смеси. По проекту здесь заменят дорожную одежду, восстановят тротуары, обновят уличные светильники, установят новые дорожные знаки, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Также в этом году в Кяхте, в рамках этого же нацпроекта, отремонтируют улицу Советскую, она обеспечивает подъезд к филиалу медицинского колледжа. Общий объём финансирования составил 96,3 млн рублей.

Фото: минтранс Бурятии