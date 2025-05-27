Общество 27.05.2025 в 11:09

В Бурятии наградили двух врачей

Один из них провел 150 операций в зоне СВО, а другой спас утопающих
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии наградили двух врачей
Вчера в правительстве Бурятии прошла торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню Республики Бурятия, который будет отмечаться 30 мая. Как сообщили министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в числе награжденных были два врача.

Главному врачу Хоринской ЦРБ, врачу травматологу-ортопеду Сергею Цыренжапову вручили медаль «По зову долга и сердца».

«В 2024 году Сергей Бимбаевич находился в командировке в Луганской области в составе Екатеринбургского 354 военно-клинического госпиталя медицинского отряда специального назначения. Он проявил высокий профессионализм, мобилизовал все силы для выполнения поставленных задач по спасению жизни бойцов, обеспечивая качественную неотложную помощь. Сергеем Бимбаевичем было проведено до 150 травматологических операций, что позволило спасти десятки раненых, повысить их выживаемость, снизить смертность и инвалидизацию», - рассказала Евгения Лудупова.

 
Врачу по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Республиканской больницы Зоригто Балханову вручили медаль «Алдара Цыденжапова» - за спасение тонущих на реке.

Напомним, в конце марта этого года Зоригто Балханов спас женщину с ребенком, когда те переходили по льду реку и внезапно провалились в полынью. Врач без раздумий бросился на помощь и смог быстро достать утопающих из воды.
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