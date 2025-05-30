Общество 30.05.2025 в 16:39

С водителей в Бурятии соберут больше штрафов

Власти РФ резко подняли планы по сбору штрафов с населения и бизнеса для пополнения бюджета
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Текст: Иван Иванов
С водителей в Бурятии соберут больше штрафов

Федеральный бюджет в 2025 году столкнулся с серьезным падением сырьевых доходов в связи со снижением цен на нефть и потерей рынков сбыта сырья в связи с санкциями. Одновременно увеличились оборонные расходы. Чтобы как-то сбалансировать бюджеты, чиновники вернулись к проверенным методам: увеличением штрафов с населения и бизнеса.

Согласно поправкам, которые утвердила на днях Госдума, за 2025 год государство намерено получить 257,9 млрд рублей в виде «штрафов, санкций и возмещения ущерба». Это на 66,25 млрд рублей (+34%) больше изначального плана, который составлял 191,7 млрд рублей.

Основную часть планируют получить за счёт увеличения штрафов за нарушения ПДД.

В проекте изменений в бюджет на текущий год, который внес Минфин, содержится резкое увеличение плана по сбору штрафов с водителей, нарушивших правила дорожного движения. Об этом пишут «Ведомости». Оставшуюся часть Минфин намерен получить с бизнеса, дальнобойщиков, которые «портят дороги», и от конфискации имущества.

Вместо предполагавшихся осенью 6,4 миллиарда рублей ведомство решило получить 52,8 миллиарда, то есть сумма выросла более чем в восемь раз. Добиться такого роста в правительстве рассчитывают благодаря увеличенным размерам штрафов. Кроме того, теперь 25 процентов платежей идет в федеральный бюджет.

С января 2025 года, напомним, выросли многие виды штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Так в 2025 году даже небольшое превышение от 20 до 40 км/ч обходится в 750 рублей, а не как ранее – 500 рублей. Оплата штрафов ГАИ в первые 20 дней тоже принесло разочарование: скидка сократилась. Теперь вместо 50% - только 25%. Как говорится, самое главное богатство России – это люди.

Фото: Номер один

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