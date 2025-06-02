Общество 02.06.2025 в 10:12
Прокуратура Бурятии: тарифы ТГК-14 завышены на 25%
Надзорное ведомство оспорило их в суде
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии направила в Верховный суд иск об оспаривании тарифов ТГК-14.
«Выявлено, что тарифы ТГК-14 на 2024 и 2025 годы установлены в завышенном размере. Республиканской службой по тарифам не были исключены 1,3 млрд рублей экономически необоснованных доходов из необходимой валовой выручки предприятия, что повлекло завышение конечных тарифов на 25%», - сообщили в надзорном ведомстве.
В связи с этим прокуратура направила в Верховный суд иск о признании недействующим приказа Республиканской службы по тарифам, которым установлены действующие сейчас тарифы. В настоящее время заявление надзорщиков находится на рассмотрении в суде.
Напомним, несколько дней назад силовики задержали руководителей и совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника. Их подозревают в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджеры энергокомпании обманывали регулирующие органы Бурятии и Забайкальского края, передавая «некорректные данные в тарифных заявках на установление тарифов на тепловую энергию».
«Выявлено, что тарифы ТГК-14 на 2024 и 2025 годы установлены в завышенном размере. Республиканской службой по тарифам не были исключены 1,3 млрд рублей экономически необоснованных доходов из необходимой валовой выручки предприятия, что повлекло завышение конечных тарифов на 25%», - сообщили в надзорном ведомстве.
В связи с этим прокуратура направила в Верховный суд иск о признании недействующим приказа Республиканской службы по тарифам, которым установлены действующие сейчас тарифы. В настоящее время заявление надзорщиков находится на рассмотрении в суде.
Напомним, несколько дней назад силовики задержали руководителей и совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника. Их подозревают в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджеры энергокомпании обманывали регулирующие органы Бурятии и Забайкальского края, передавая «некорректные данные в тарифных заявках на установление тарифов на тепловую энергию».
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