В России массово производят «неправильный» мёд

В России 95% «алтайского меда» производится за границами Алтая. Об этом сообщила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова на пленарной сессии «Рынок без контрафакта: реальность или иллюзия» в рамках Недели российского ритейла, передает сообщает «Интерфакс».«Мы посмотрели 36 продуктов с географическим указанием и самое больное - это, конечно, алтайский мед. «Алтайский мед» у нас 348 компаний производили в 58 регионах. И самое главное - 95% произведено за границами Алтая, Республики Алтай», - сказала она, сославшись на данные информсистем Россельхознадзора.