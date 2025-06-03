Общество 03.06.2025 в 12:13

В России массово производят «неправильный» мёд

Россельхознадзор ужаснулся масштабами фальсификаций сладкого продукта
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Текст: Иван Иванов
В России массово производят «неправильный» мёд
Фото: freepik.com
В России 95% «алтайского меда» производится за границами Алтая. Об этом сообщила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова на пленарной сессии «Рынок без контрафакта: реальность или иллюзия» в рамках Недели российского ритейла, передает сообщает «Интерфакс».

«Мы посмотрели 36 продуктов с географическим указанием и самое больное - это, конечно, алтайский мед. «Алтайский мед» у нас 348 компаний производили в 58 регионах. И самое главное - 95% произведено за границами Алтая, Республики Алтай», - сказала она, сославшись на данные информсистем Россельхознадзора.
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