В Улан-Удэ рекордно вырастет плата за отопление

С 1 июля 2025 года ТГК-14 будет поставлять тепло в дома жителей Улан-Удэ на 13% дороже, чем сейчас. Такого большого повышения за один раз еще никогда не было в истории нашего региона. При этом ничего не слышно о таких, ранее звучавших нарративах, как энергоэффективность, экономия затрат и расходы энергетиков с целью если не уменьшения, то, по крайней мере, повышения тарифов на отопление и горячую воду не выше уровня официальной инфляции. Она, по прогнозу ЦБ, составит 8%.В Улан-Удэ норматив потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовым прибором учета, установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 5 декабря 2003 года № 466-51 и составляет сегодня 0,0233 Гкал/м² (в месяц). С тех пор норматив не менялся, что означает - жители домов старого жилого фонда ежегодно переплачивают за отопление примерно 15-20%, а жители новостроек - все 50%.Очередное доказательство этого печального для сотен тысяч горожан факта привел улан-удэнский эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев.- В открытом доступе появилась актуализированная Схема теплоснабжения городского округа «город Улан-Удэ» на 2026 год и на перспективу до 2038 года. Общая отапливаемая площадь жилых зданий в 2020 году составила 6644,3 тыс. квадратных метров, увеличившись к 2025 году до 7413,5 тыс. квадратных метров. При этом удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде города (Гкал/кв.м/год) на 2026 год запланировано в размере 0,236, - прокомментировал Афанасьев.Если мы разделим это значение на 12 месяцев, то получаем норматив 0,0197 Гкал/м² в месяц. Что на 16% ниже действующего сегодня.По словам энергетика Владимира Афанасьева, учитывая, что более половины отапливаемого центральным отоплением жилфонда Улан-Удэ не оборудовано внутридомовыми приборами учета тепла, горожане переплачивают ежегодно около полумиллиарда рублей.Взимание средств по фактическому, а не по завышенному потреблению должно стать нормой для всего города. Потребители должны оплачивать только тот объем тепла, который получили. Но тогда норматив потребления тепла в Улан-Удэ давно пора менять, ведь с того времени прошло 22 года и многое поменялось и в технологиях строительства, и в энергосбережении.- Власти Улан-Удэ в 2016 году были лишены права утверждать новый норматив. По Постановлению Правительства Бурятии от 28 декабря 2016 года № 618 норматив был заморожен, - сообщил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.По его словам, о завышенном потреблении тепла при ныне действующем нормативе в 0,0233 за 1 Гкал можно судить при оценке теплопотребления в обычной панельной пятиэтажке по ул. Борсоева, 31.- В 2014 году, когда этот дом был оборудован внутридомовым прибором учета, потребление тепла в доме упало с «нормативных» 0,0233 Гкал до 0,0147 за 1 Гкал. Это сэкономило жильцам дома до полумиллиона рублей, поскольку они стали меньше платить за отопление. Затем теплосчетчик был выведен из эксплуатации для поверки - ТГК-14 отказалась принимать показания теплосчетчика. Понятно, почему - экономия по дому была колоссальная.В 2018 году прибор учета снова был принят в эксплуатацию. К этому времени в доме жильцы провели мероприятия по увеличению энергоэффективности, утеплили крышу, поставили новые двери и стеклопакеты, а также сделали многое другое.В итоге потребление тепла в 2018 году уменьшилось до 0,137 Гкал, а в 2019 году - до 0,123 Гкал. В два раза меньше, чем у таких же соседних пятиэтажек, не оборудованных прибором учета. При этом в доме стало теплее, а платить люди начали меньше.Таким образом, ТГК-14 очень выгодно получать сотни миллионов рублей за счет действующего норматива. Неслучайно перевод на стратегию энергоэффективности сталкивается с серьезными сложностями. Так, по словам Сергея Бурдикова, ТГК-14 массово отказывала в установке приборов учета под предлогом того, что в домах якобы не представляется возможной их установка.- Общедомовой прибор учета - очень важный инструмент экономии. Жителям нужно самим договариваться о его установке или замене, следить за сохранностью пломб, своевременной поверкой, наличием расходомеров горячей воды. Это прямая возможность сберечь свои деньги, - сообщил депутат.Эксперт Владимир Афанасьев видит решение проблемы в том, чтобы объединить усилия республики и города.- Схема теплоснабжения разрабатывается и утверждается городом, к чему региональная власть не имеет отношения. С другой стороны, и тарифы на тепло, и норматив потребления тепла - прерогатива региона. Поэтому городу необходимо убедить республику в принятии того норматива потребления, который заложен в Схеме теплоснабжения на 2026 год. То есть ничего выдумывать не надо. Просто привести в соответствие норматив в Схеме теплоснабжения города с нормативом на 2026 год. И тогда он будет 0,0197 Гкал/мес. Как и в утвержденной Схеме теплоснабжения.Как считает Владимир Афанасьев, приведение в соответствие норматива потребления тепла в Улан-Удэ позволит увеличить стоимость оплаты граждан за потребленные услуги в меньшем объеме.Ведь после повышения на 13% тарифов на отопление и другие коммунальные услуги приведение в соответствие норматива потребления поможет несколько сгладить ситуацию. И не повышать так резко финансовую нагрузку на семьи, особенно на малообеспеченные слои населения.Тем самым снизится недовольство населения по поводу роста стоимости коммунальных услуг и повысится доверие к органам власти.