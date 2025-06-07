В Бурятии пенсионер на старости лет стал бездомным

Перефразируя фразу Булгакова «москвичи - хорошие люди, только квартирный вопрос их испортил», можно сказать, что то же самое происходит и с некоторыми жителями Бурятии. Пенсионер, работавший в подразделении минобороны, под старость лет остался без своего жилища. Почти 30 лет мужчина жил в Сосновом Бору, пока в один прекрасный день его не выгнала из дома собственная дочь. Военному пенсионеру пришлось скитаться по приютам и через суд доказывать свое право жить в служебной квартире.Владимир Малышев (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) работал электриком в магазине «Военторг» в микрорайоне Сосновый Бор. По месту работы в Техническом узле Союзных магистральных связей и телевидения № 3 (ТУСМ-3) Владимиру в 1985 году выделили для проживания квартиру в Сосновом Бору.В этой квартире мужчина проживал до 2014 года, пока его оттуда не выгнала дочь Ирина. В это время Малышев уже вышел на пенсию и стал сожительствовать с женщиной. В конце 2014 года вместе с сожительницей он уехал в город Подольск, где та получила служебное жилье.Перед отъездом Владимира в Подольск дочь сообщила ему, что она освободит квартиру и он сможет вернуться в любое время домой.В октябре 2022 года сожительница Малышева умерла. Поскольку в браке они не состояли, ее наследники попросили мужчину освободить квартиру. В феврале 2023 года он вернулся в Улан-Удэ и решил вселиться в свою прежнюю квартиру, однако дочь его не впустила и вызвала полицию. С тех пор мужчина стал жить в приютах, фактически стал бомжом.Малышев обратился с иском в Верховный суд Бурятии, в котором просил вселить его в спорную квартиру и устранить препятствия в пользовании жилищем.Как мы уже указали выше, служебное жилье Владимир получил по месту работы в ТУСМ-3. После увольнения из организации его пытались выселить из квартиры. Однако суд в выселении без предоставления иного жилого помещения отказал, поскольку в ТУСМ-3 он проработал более десяти лет. Именно в связи с данными обстоятельствами ему было предоставлено это жилье.В иске мужчина написал, что вынужден был выехать из квартиры по семейным обстоятельствам. После того как его прогнала дочь, он обратился в соцзащиту. Там его направили жить в дом престарелых в поселок Курумкан.Без согласия Владимира его сняли с регистрационного учета в спорной квартире и зарегистрировали по месту нахождения социального учреждения. Указал, что своего жилья не имеет, вынужден проживать в приютах.Изначально, в 2023 году, мужчина обращался в Октябрьский районный суд, который отказал ему в удовлетворении иска. Затем он решил обжаловать решение районного суда в Верховном суде Республики Бурятия.Представитель «Росжилкомплекса» (организации, которая распоряжается служебным жильем. - Прим. ред.) возражала против удовлетворения требований Малышева.Она пояснила, что Малышев и его дочь не являются военнослужащими либо гражданским персоналом войсковой части и в настоящее время готовится иск о выселении дочери Малышева из самовольно занимаемого жилого помещения.Изучив материалы дела, судебная коллегия пришла к следующим выводам.Согласно законодательству, граждане, которые проживают в служебных жилых помещениях и жилых помещениях в общежитиях, предоставленных им до введения в действие Жилищного кодекса РФ, и состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или имеют право состоять на таком учете, не могут быть выселены из указанных жилых помещений без предоставления другого жилья, если их выселение не допускалось законом до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации.На момент возникновения спорных отношений по вселению Малышева с семьей в квартиру на основании служебного ордера действовал Жилищный кодекс РСФСР.Жилые помещения предоставлялись гражданам, постоянно проживающим в данном населенном пункте, как правило, в виде отдельной квартиры на семью.Таким образом, спорная квартира была предоставлена Малышеву и его семье на условиях социального найма для постоянного проживания, поскольку он не подлежал выселению из ранее занимаемой служебной квартиры без предоставления иного жилья.В настоящее время Малышев является пенсионером, в собственности жилых помещений не имеет, проживает в центре социального обслуживания населения «Доверие».«При таких обстоятельствах решение Октябрьского районного суда подлежит отмене с принятием нового решения о частичном удовлетворении иска Малышева».Судебная коллегия определила: решение Октябрьского районного суда отменить и вселить Малышева в его служебное жилье.