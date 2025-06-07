С 1 сентября опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом

Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, сообщили РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса. Сейчас, если пассажир купил билет «туда-обратно» и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ.С 1 сентября 2025 года авиаперевозчики лишатся такой возможности — пассажир даже в случае опоздания сможет воспользоваться обратным билетом.Дополнительных комиссий за опоздание на рейс больше не будет, пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика.Авиакомпаниям также поручено подготовить документы о принципах ценообразования, чтобы их ценовая политика была более прозрачной, добавили в Минтрансе.Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031-го.