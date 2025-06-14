Арест верхушки ТГК-14 не изменил тариф в Бурятии

Верховный суд Бурятии на прошлой неделе не стал принимать решение об отмене завышенных, по мнению прокуратуры республики, тарифов на отопление в Улан-Удэ. Заседание суда отложено на 20 июня. При этом мы все ближе к новому повышению, так как тариф на тепло с 1 июля подорожает на 13%, как это было ранее заявлено Республиканской службой по тарифам.Напомним, тема сокращения ранее утвержденного тарифа на тепло всплыла на прошлой неделе после ареста руководителей ТГК-14. Руководителей и совладельцев генерирующей компании «ТГК-14» Константина Люльчева и Виктора Мясника задержали 29 мая. Уголовное дело возбуждено УМВД РФ по Забайкальскому краю по материалам Службы экономической безопасности ФСБ России. Об этом сообщил «Коммерсант». Следствие полагает, что сотрудники ТГК-14, фигурирующие в деле, совершили «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».Согласно материалам дела, поступившим в суд, г-н Мясник, г-н Люльчев и неустановленные лица из числа работников ТГК-14 «с целью хищения денежных средств, полученных от регулируемого вида деятельности по продаже тепловой и электроэнергии», оформили документы с заведомо ложными сведениями. Фигуранты получили необоснованную прибыль и нанесли ущерб потребителям в размере более 9,75 млн рублей. Пострадавшими признаны АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод, уточнили в суде. Оба предприятия входят в структуру госкорпорации «Ростех».Республиканская служба по тарифам не исключила 1,3 млрд рублей экономически необоснованных доходов из необходимой валовой выручки предприятия, что повлекло завышение конечных тарифов на 25%. РСТ обнаружила этот просчет и сама же обратились в прокуратуру, следом в Верховный суд республики прилетел иск о признании недействующим приказа органа тарифного регулировании. Заявление находится на рассмотрении, подчеркивалось в релизе прокуратуры.В свою очередь, в РСТ утверждающе пояснили: «Указанные прокуратурой затраты ТГК-14 в 1,3 млрд рублей определены региональной Службой по тарифам при анализе деятельности ТГК-14. Данные затраты являются сверхнормативным расходом топлива и в тарифы никогда ранее не включались».ТГК-14 фактически понесла данные затраты в связи с изношенностью и неэффективностью работы ряда котельных города. Данные сверхнормативные расходы по методике подлежит ставить в затраты ТГК-14 со знаком «минус» при установлении тарифов в будущем периоде регулирования, что и делает РСТ РБ ежегодно.Прокуратура Республики Бурятия предлагает исключить данные затраты в течение одного года», - отмечает регулятор.Далее РСТ обозначила риски. «Учитывая значительный рост цены на топливо, превышающий прогнозные показатели, это может привести к резкому ухудшению финансового положения ТГК-14 и создаст риск снижения надежности теплоснабжения потребителей города Улан-Удэ», - пугают в ведомстве.«Номер один» в РСТ сообщили, что тарифный вопрос по республике «в настоящее время рассматривает ФАС России».Тем не менее главным станет решение суда по иску прокуратуры.Судя по всему, тариф с 1 июля все же поднимут на 13%. Поскольку ранее суды почти всегда вставали на сторону энергокомпании. Даже в очевидных случаях, когда, например, компания выставляла счета за подсобные помещения в домах, где не было труб отопления.Речь, напомним, идет о многодетной семье Дядюк, которой в прошлом году пересчитали площадь отапливаемого дома за счет подсобных помещений (ранее в компании посчитали их неотапливаемой площадью, а затем пересмотрели свой подход) и выкатили иск в полмиллиона рублей.Пока идет борьба за тариф, ситуация с надежностью теплоснабжения в Улан-Удэ все больше ухудшается.- Разрешив ТГК-14 демонтаж двух водогрейных котлов на ТЭЦ-1 общей мощностью 200 Гкал и перейдя на температурный график 114/70С, город увеличил дефицит тепла. Фактически ТЭЦ-1 в Улан-Удэ может выдавать тепла 435 Гкал в час, тогда как подтвержденная по документам потребителей мощность для отопления должна составлять 708 Гкал.И это без учета потерь в тепловых сетях, которые достигают, по заявлениям ТГК-14, около 20%. Таким образом, сейчас мы имеем большой дефицит тепла в городе. Ситуация на ТЭЦ-2 практически такая же. Как планируют выходить из этого положения, непонятно. В Актуализированной схеме теплоснабжения Улан-Удэ-2026 об этом ничего не говорится, - поясняет эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев.По его расчетам выходит, что из-за расхождения между договорными тепловыми нагрузками и фактическими потребителей явно недогревают, а «экономия» энергетиков может достигать миллиарда рублей в год. Плюс к этому «экономия» идет по тарифу, нормативам, «освоению» денег на ремонты и так далее. Все разговоры о якобы «убыточности» этого бизнеса просто смешны, неслучайно именно бывший менеджмент РЖД (кому ранее принадлежала ТГК-14) прикупил по сходной цене этот актив, где все так непрозрачно и выгодно для топ-менеджмента.Впрочем, есть вероятность, что Люльчев и Мясник в скором времени могут расстаться со своими акциями. По крайней мере в конце 2024 года, по словам источника из ТГК-14, г-н Мясник собирался продать пакет акций и уехать за границу.И если претензию по завышению тарифов защита арестованных может переадресовать самим же властям (тарифы ТГК-14 не утверждает), то по кредитной деятельности у силовиков возникли вопросы.По делу уже признаны потерпевшими ряд организаций, в том числе банк ПСБ. Если собственники избавятся от акций, то в ТГК-14 в очередной раз сменится менеджмент.По данным ТГК-14 на 10 апреля 2025 года, 79,28% акций компании принадлежат Дальневосточной управляющей компании (ДУК), остальной частью владеют различные физлица и юрлица (в том числе free float). Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД – экс-гендиректор «Синара-Шкода» Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015 - 2017 гг. был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала РЖД.