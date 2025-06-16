В Бурятии пенсионер принципиально отказался от вывоза мусора

Региональный оператор столкнулся с крайне принципиальным в своих суждениях человеком. Самопровозглашенный экологический активист на протяжении пяти лет вынуждает компанию взыскивать с него долги за вывоз твердых коммунальных отходов. Причем пенсионер готов оплачивать оказываемые ему услуги, но с одним условием – платить по объему контейнеров, а не по нормативу накопления. О том, кто из них прав, расскажет «Номер один».Александр Бабурин (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.), можно сказать, единственный в своем роде. Сортировать отходы и сдавать их на переработку пенсионер начал еще задолго до старта «мусорной» реформы.- Отсортированные пластик, бумагу, картон, полиэтиленовую пленку, стекло, металлолом и прочее я сдаю в приемные пункты вторичного сырья. Пищевые отходы утилизирую в компостную яму для выработки биогумуса, который в дальнейшем использую как удобрение, - гордо рассказывает мужчина. - А все то, что переработке не подлежит, мне приходится складировать во дворе под навесом… Потому что я никак не могу заключить договор на вывоз мусора с «ЭкоАльянсом».Напомним, эта компания получила статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 22 февраля 2018 года. Спустя некоторое время после этого механизм оплаты услуг по вывозу мусора изменился. Цена стала формироваться исходя из количества человек, проживающих в жилом помещении.Обратившегося к нам пенсионера такой подход не устраивает, поскольку из-за сдачи на переработку почти всего, к чему он прикасается, ему никак не удается достичь нормативных показателей, установленных для домовладений - 2,27 м³/год на человека.- В месяц оплачивается 19 кг бытовых отходов. В неделю, соответственно, около 5 кг. Для сравнения, объем одного евроконтейнера 1,1 м³, а железный контейнер вмещает 0,75 м³ отходов. При этом нормативом учтены в том числе крупногабаритные отходы, такие как мебель, санфаянс, бытовая техника. Если вы избавились от дивана, то фактически выполнили норматив за весь год, - пояснили определенного рода нюансы в компании «ЭкоАльянс».Раньше вывозом мусора занималась другая организация. О том, что ее заменили, наш собеседник случайно выяснил от соседей.Согласно закону, собственники жилых помещений обязаны заключить договор на оказание услуги по обращению с ТКО. На плечи же регионального оператора ложится ответственность за прием мусора, его транспортировку, обработку, обеззараживание и захоронение в соответствии с законодательством. Гражданам лишь остается оплачивать предоставляемые им услуги. Александр Бабурин, зная об этом, отправился в «ЭкоАльянс».- При первом обращении с просьбой заключить договор мне предложили заполнить только бланк для открытия лицевого счета, а договор, сказали, не обязательно. Без него я бланк заполнять отказался, - вспоминает озадаченный сложившейся ситуацией пенсионер. - При следующем обращении мне все-таки выдали бланк договора, но лишь после настойчивой просьбы. Дата в документе стояла 1 апреля 2019 года. Содержание было всего на половину страницы и не соответствовало типовому договору, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156.С этого момента зарождающийся конфликт окончательно перерос в полноценные распри. Бабурин попросил сотрудника компании предоставить ему форму типового договора, утвержденного именно постановлением правительства РФ. Тот ему пояснил, что предложенный бланк таковым и является, но пенсионер с выдвинутой точкой зрения не согласился.Спустя время ситуация повторилась один в один. Александр Бабурин даже написал заявление на имя директора, но получил уже знакомый ему ответ: «Договор не требуется». Стоит отметить, что если хорошенько покопаться в Жилищном кодексе и Правилах обращения с ТКО, то можно найти сразу несколько пунктов, подтверждающих это.- Для жителей частного сектора, равно как и для жителей многоквартирного дома, у которых принята форма непосредственного управления домом, договор на оказание услуги по обращению с ТКО в соответствии с законодательством является публичной офертой. Оформление договора в письменном виде не является обязательным, - констатировал при разговоре с корреспондентом региональный оператор.Самопровозглашенный экологический активист продолжил настаивать на своем и попытался заключить типовой договор в 2023, 2024 и 2025 годах. Но предлагаемый документ, по его мнению, все еще не соответствовал нормам права.- ГК РФ гласит, что люди имеют право заключать договор в своем интересе - в частности, на вывоз мусора, - считает мужчина. - В предложенном мне договоре отсутствует полный перечень способа складирования твердых коммунальных отходов, а также способы учета объема или массы мусора. То есть «по нормативу, по объему контейнера или по массе».«ЭкоАльянс» же на этот счет заявил, что при организованном сборе и удалении твердых коммунальных отходов с территории муниципальных образований применяются две системы удаления отходов.- Контейнерная, с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление отходов на контейнерных площадках с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой контейнеров на месте. А также бесконтейнерная, предусматривающая накопление отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов, - просвещает на актуальную для общества тему компания «ЭкоАльянс».Однако вопрос, а можно ли вообще менять типовой договор, утвержденный постановлением правительства РФ, является актуальным. Законодательного ответа на этот счет до сих пор нет. Известно лишь то, что договор должен соответствовать обязательным требованиям, определенным законом.Интересно также то, что договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, может быть заключен с исполнителем как в письменной форме, так и путем совершения конклюдентных действий (действия лица, которые показывают его желание вступить в определенные правоотношения, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении. - Прим. ред.). Бабурин таковых действий не совершает и годами копит мусор во дворе. Тем не менее обязанности перед региональным оператором он все же имеет.- Договор на оказание услуг по обращению с ТКО является публичным и считается заключенным вне зависимости от соблюдения формальных условий его заключения и подписи потребителя. Текст договора размещается на сайте компании. Если потребитель не направил региональному оператору документы для заключения договора, то договор на оказание услуг считается заключенным и вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте регионального оператора, - объяснил нашему изданию представитель «ЭкоАльянса».Поэтому, если вы до сих пор не заключили договор с региональным оператором, знайте, ваша задолженность за полученную услугу вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов продолжит расти.Последним нюансом, к которому мы наконец подобрались, является обзор судебной практики президиума Верховного суда РФ.- Я этот вопрос изучал, читал. Выяснил, что при отсутствии на территории субъекта РФ организованного раздельного накопления ТКО собственник ТКО вправе выбрать один из расчетных способов осуществления коммерческого учета таких отходов: исходя из нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных показателях объема, или исходя из количества и объема контейнеров, установленных в местах накопления ТКО, - пересказывает Александр Бабурин.Как поясняет региональный оператор, в типовой форме договора есть такие строки, однако форма на то и типовая, что она рассчитана как на юридических, так и на физических лиц.- Данная строка заполняется на основании 671-го постановления правительства, согласно которому способ расчета в договорах с физлицами устанавливается по нормативу, так как, согласно действующему законодательству, для физических лиц предусмотрен только расчет по нормативу накопления твердых коммунальных отходов, - подытожили в организации.Что касается оплаты услуги по вывозу отходов, то здесь для льготных категорий граждан предусмотрены субсидии.- Плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами учитывается при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Семьям с низкими доходами (малоимущим), лицам, имеющим право на компенсации расходов на оплату ЖКУ (льготные категории граждан: ветераны, инвалиды и др.), необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства, - добавил представитель «ЭкоАльянса».Для консультации по мерам поддержки необходимо обратиться в органы социальной защиты.