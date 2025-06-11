Монголия начнет перерабатывать отходы строительства в стройматериалы

Жилищный бум в Монголии привел к тому, что мусор со стройплощадок стало некуда девать. Принято решение перерабатывать его в стройматериалы.Первый заместитель мэра Улан-Батора Т. Даваадалай вместе с официальными лицами посетил новый завод по переработке твёрдых строительных отходов, расположенный в местности Морингийн Даваа столичного района Хан-Уул.Этот завод может принимать до 8,5 миллиона тонн отходов и перерабатывать, измельчать и сортировать до 150 тонн твёрдых строительных отходов в сутки. Особенность предприятия в том, что оно является единственным в своём роде в стране. Комплекс включает в себя современный мусорный полигон, отвечающий санитарным требованиям, площадку для дробления и сортировки строительных отходов, гараж для спецтехники, а также административное здание.Во время своей рабочей поездки Т. Даваадалай отметил, что ежегодно на трёх централизованных свалках Улан-Баторе накапливается около 1,6 миллиона тонн отходов. Из этого объёма перерабатывается только 11,4%, в то время как 88,6% подлежит захоронению. При этом строительные отходы составляют от 20 до 30% от общего количества. Переработка твёрдых отходов в щебень и строительные заполнители с последующим вовлечением в экономический оборот позволит сократить объёмы захоронения отходов, уменьшить выбросы углекислого газа, экономить водные и энергетические ресурсы и создавать устойчивые рабочие места.