Гаишник раздал за взятки 69 водительских прав

Суд в Иркутской области дал экс-начальнику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Братска Вячеславу Севрюку 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за взяточничество. Также ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей и лишение права занимать определенные должности на 3 года, сообщили 20 июня в пресс-службе регионального управления СКР.

Севрюк признан виновным в 65 преступлениях. С 2019-го по 2022 год он вместе с другими должностными лицами своего подразделения и заинтересованными бизнесменами брал взятки за сдачу экзаменов на получение водительских прав без проверки знаний правил дорожного движения. Сумма взяток составляла от 20 до 130 тысяч рублей.

Всего по делу проходит 10 человек, уголовные дел в отношении других обвиняемых выделены в отдельное производство и сейчас находится на рассмотрении в суде. По данным прокуратуры региона, всего фигуранты дела получили от 69 человек более 2 миллионов рублей.

Как видим, когда есть спрос, то находится и предложение, а строгость наказания не останавливает любителей «отличных наличных».

Фото: Номер один