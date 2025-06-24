Общество 24.06.2025 в 17:01

В Бурятии родители юных мотоциклистов раскошелились на 30 тысяч рублей

Троих несовершеннолетних водителей задержали на сельских дорогах
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии родители юных мотоциклистов раскошелились на 30 тысяч рублей

В Баргузинском районе Бурятии родителей троих несовершеннолетних нарушителей привлекли к ответственности. Школьники рассекали по сельским дорогам на мотоциклах без прав, а один из них и вовсе пытался удрать от полиции при требовании остановиться.

- В ходе непродолжительной погони несовершеннолетний был задержан. За рулем находился 15-летний школьник. На место сотрудники Госавтоинспекции пригласили родителей несовершеннолетних и составили административные материалы. За передачу права управления ребенку, заведомо не имеющему такого права, родителям всех нарушителей были выписаны штрафы в размере 30 тысяч рублей. Материалы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей направлены в ПДН, - рассказали в МВД республики.

Со всеми родителями автоинспекторы провели беседы о необходимости контроля за детьми и напомнили о дорожных авариях с участием несовершеннолетних. Госавтоинспекция призывает родителей, бабушек и дедушек, и иных законных представителей детей и подростков не допускать к управлению авто-мототранспортом несовершеннолетних, не имеющих прав и навыков вождения.

Фото: полиция РБ

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