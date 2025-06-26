Свинюшка и «Крузак»

Буквально недавно Бурприроднадзор оштрафовал двух «товарищей» на 15 тыс. рублей. Однако любители мусорить упорно продолжают превращать наш город в свинарник. Происходящее очень напоминает басню Крылова. Если бы великий баснописец был жив, возможно, он написал бы по этому поводу что-то такое:

Собрались как-то в пробке вдоль моста,

Где копоть, гарь, жара и теснота,

Свинья на «Крузаке», Олень на «Ладе»

И Петушок на самокате.

Свинья, поемши бургеров и выпив колы флягу,

Взялась в окно кидать бумагу.

С манерами у Свинки дефицит.

На это все Олень глядит:

«Что ж вы, любезный, словно в стайке?

Огреть бы вас за то нагайкой!».

Свинья смеется: «Эх, простак!

Я в стайке вырос как-никак!».

Но тут Петух на самокате что есть духу

Свинье влетает прямо в лобовуху.

Мораль сей басни задуматься велит:

Коль из окна ты мусоришь, как паразит,

То и в окно тебе обратно что-то

Когда-то прилетит.