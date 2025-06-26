Свинюшка и «Крузак»
Буквально недавно Бурприроднадзор оштрафовал двух «товарищей» на 15 тыс. рублей. Однако любители мусорить упорно продолжают превращать наш город в свинарник. Происходящее очень напоминает басню Крылова. Если бы великий баснописец был жив, возможно, он написал бы по этому поводу что-то такое:
Собрались как-то в пробке вдоль моста,
Где копоть, гарь, жара и теснота,
Свинья на «Крузаке», Олень на «Ладе»
И Петушок на самокате.
Свинья, поемши бургеров и выпив колы флягу,
Взялась в окно кидать бумагу.
С манерами у Свинки дефицит.
На это все Олень глядит:
«Что ж вы, любезный, словно в стайке?
Огреть бы вас за то нагайкой!».
Свинья смеется: «Эх, простак!
Я в стайке вырос как-никак!».
Но тут Петух на самокате что есть духу
Свинье влетает прямо в лобовуху.
Мораль сей басни задуматься велит:
Коль из окна ты мусоришь, как паразит,
То и в окно тебе обратно что-то
Когда-то прилетит.