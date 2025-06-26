Общество 26.06.2025 в 10:15

В Улан-Удэ отменили автобусные остановки «Площадь Советов» и «Баргузин»

Изменения носят временный характер и связаны с ремонтом теплотрасс
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ отменили автобусные остановки «Площадь Советов» и «Баргузин»

В Улан-Удэ с 26 июня по 10 августа из-за ремонта теплотрасс на улице Шмидта между улицами Куйбышева и Свердлова изменится движение автобусов маршрутов № 3 и № 3А. Во время ремонтных работ временно отменяются остановки «Площадь Советов» и «Баргузин».

- Объезд закрытого участка дороги будет организован следующим образом: в сторону конечной остановки «Площадь Банзарова» автобусы пойдут через проспект 50-летия Октября — ул. Коммунистическая — ул. Балтахинова — ул. Набережная. Далее – следуя до площади Банзарова. Обратное направление останется прежним, - сообщили в Комитете по транспорту.

Фото: мэрия города

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ремонт автобусы

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