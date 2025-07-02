В Улан-Удэ обновили двор по улице Шумяцкого, 14 и 16 А. Теперь там стало уютно и светло. Здесь подрядчики уложили новый асфальт во дворе и на автомобильных проездах, обустроили парковки и тротуар, а также пешеходные дорожки. Продуман уклон территории для предотвращения скопления воды после осадков. Сейчас там устанавливают 12 скамеек и урн.





– Нам нравится, очень удобно, красиво. Детям тут хорошо. Вечером сидим здесь, отдыхаем, – рассказал местная жительница Нина Усольцева.

Также она попросила установить поручни вдоль лестничного спуска, чтобы облегчить передвижение пожилых жителей. Ее пожелание подрядчики учтут и поручни будут установлены дополнительно.

– Этот двор подрядчик сделал качественно, особых замечаний нет. Всего в рамках программы благоустройства планируется привести в порядок 37 дворов, проведены рабочие приемки на 24 территориях, – сказал первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев, проверивший ход работ.

Благоустройство городских дворов идет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: администрация Улан-Удэ