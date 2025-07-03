Пенсионерка наказала Мархаева за фейки

Железнодорожный районный суд столицы Бурятии рассмотрел иск двух жительниц поселка Усть-Баргузина к депутату Государственной Думы Вячеславу Мархаеву. Причиной обращения в суд Галины Арсеньевой и Александры Пакельчук стали распространенные первым секретарем БРО КПРФ сведения в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм».Истцы и ответчик являются участниками резонансных споров о судьбе четверых малолетних детей, оказавшихся по вине их матери в опасной для жизни и здоровья ситуации. После изъятия детей, которых полиция обнаружила без присмотра взрослых в нетопленой квартире и раздетыми донага, опеку над ними приняла Александра Пакельчук. Мамашу лишили родительских прав, и она уехала в другой регион, не попытавшись обжаловать это решение суда.Но когда отец детей погиб на СВО, она вернулась в Усть-Баргузин, рассчитывая вернуть детей и получить многомиллионные компенсации от государства. Молодую женщину взял под свое крыло Вячеслав Мархаев и опубликовал на эту тему множество постов в социальных сетях. В одном из них депутат Госдумы сообщил о том, что в отношении Александры Пакельчук и вставшей на защиту детей известной общественницы Галины Арсеньевой якобы возбуждено уголовное дело о мошенничестве и они находятся под следствием. Причем конкретно так сообщил, указав даже дату, когда будто бы началось расследование.Весть об этом с подачи Вячеслава Мархаева разнеслась не только в Баргузинском районе и Бурятии, но и за пределами республики. «Мне звонили из Москвы, из других регионов», – сообщила в ходе судебного заседания Галина Арсеньева.В реальности не было ни уголовного дела, ни следствия, ни официальных обвинений в мошенничестве. Никаких доказательств правдивости слов Вячеслава Мархаева его представители суду не предъявили. Хотя обязанность доказывать соответствие действительности сведений возложена Гражданским кодексом РФ на того, кто их распространил.Напротив, сторона истцов представила суду справки из МВД по Бурятии о том, что Галина Арсеньева и Александра Пакельчук не судимы и к уголовной ответственности никогда не привлекались. Кроме того, суд сам направил запрос в Баргузинский ОМВД и получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.Сторона ответчика заявила ходатайство о назначении лингвистической экспертизы, утверждая, что сообщение о возбуждении уголовного дела – это личное мнение Вячеслава Мархаева (?!). Адвокат Владимир Стативо, представляющий интересы Александры Пакельчук, парировал это заявление, иронично заметив, что «уголовное дело либо есть, либо его нет. Сообщение о подобном событии – это именно утверждение. Поскольку нельзя быть немного беременным или слегка распятым».Не менее удивительным, на наш взгляд, было и другое ходатайство стороны Вячеслава Мархаева - о запросе судом ответа прокуратуры (представители не уточнили, какой именно), направленное – сидите крепко! - Вячеславу Мархаеву. Якобы в нем и содержались сведения о возбуждении уголовного дела. Но такой ответ, если допустить, что он вообще существует в природе, со всей очевидностью должен быть в наличии у самого Вячеслава Мархаева или его помощников. На это указывает элементарная логика и здравый смысл. С момента подачи искового заявления и его приема в производство прошло более месяца. Достаточный срок, чтобы найти документ и представить суду, не так ли? Но этого сделано не было.Совсем уж неожиданно представители Вячеслава Мархаева стали ссылаться на его депутатскую неприкосновенность и заявили ходатайство о прекращении производства по делу. По мнению автора этих строк, присутствовавшего на судебном заседании в Железнодорожном районном суде, это было похоже на шаг отчаяния. Ведь не попутали же сразу два юриста, представляющие первого секретаря БРО КПРФ и депутата Госдумы в одном лице, разные кодексы – Уголовный, Гражданский, КоАП.- Федеральным законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы...» предусмотрено, что они могут быть лишены неприкосновенности по представлению генерального прокурора России, внесенному в соответствующую палату российского парламента. Но это касается только случаев привлечения народных избранников к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке. Какое отношение имеют данные доводы представителей Вячеслава Мархаева к рассмотренному Железнодорожным районным судом гражданскому делу, лично для меня осталось загадкой. Гражданско-правовую ответственность за свои действия депутаты и сенаторы несут на общих основаниях, как все граждане нашей страны, – прокомментировал заявление стороны ответчика адвокат Владимир Стативо.Суд оставил без удовлетворения все ходатайства представителей Вячеслава Мархаева, включая заявленный ими отвод судье. А после прений сторон и пребывания в совещательной комнате огласил резолютивную часть решения: признать распространенные депутатом Госдумы от КПРФ сведения не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Галины Арсеньевой и Александры Пакельчук. Обязать Вячеслава Мархаева удалить посты, содержащие эти сведения, и опубликовать опровержение. Взыскать с него в пользу истцов компенсацию морального вреда.Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.