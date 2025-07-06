В Улан-Удэ ради стройки снесли детскую площадку

- Детскую площадку снесли несколько месяцев назад, зимой. Она была большая, и спиливали ее с помощью болгарки. Дети там все время играли, было столпотворение. Люди сидели на лавочках, я с внучкой гуляла. У нас в доме на материнский капитал столько квартир куплено. Проживало в нем немало неместных - военных. Здесь место хорошее - есть инфраструктура, школы, садик, поликлиника, магазины, - рассказала нашему изданию одна из жителей дома по ул. Конечной, 1, пенсионерка Марина Боркина.











Считаем, что момент, когда земля с детской площадкой вдруг ушла в частные руки, нуждается в тщательном анализе. Ведь никто же не приватизировал кусок земли, допустим, со школой? А тут почему так случилось?



Почему социальная инфраструктура детства (площадка), квадратные метры земли, которые занимали качели, отдельно не выделили и не передали в руки муниципалитета? Поговаривают, что этот имущественный комплекс даже перепродавался от одной компании другой. Как бы там ни было, в итоге частный собственник земли с площадкой, некоторое время милостиво позволявший детям там играть, принял решение срезать ее и построить высотки.











«Номер один» решил уточнить в прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ некоторые моменты. Например, противопожарные аспекты. Между существующим домом по ул. Конечной, 1 и возводимыми домами есть проезд. Отвечает ли он российским требованиям о пожарной безопасности?











Беда не приходит одна. Жители дома лишились также важной части ограждения, которое находится около дома и отделяет тротуар от проезжей части ул. Конечная. Близ дома есть пешеходный переход. Он находится перед поворотом с дороги во двор, а также к строящимся высоткам. Ограждение до перехода стоит, но после перехода его уже нет.











Такой ответ кажется странным. Ограждение около дома есть, надо просто восстановить его там, где машины сворачивают в сторону двора. Чиновники могут лично приехать, посмотреть, пощупать руками остатки срезанных столбиков, если не верят своим глазам. Также люди жалуются, что машины разбили мусорную контейнерную площадку возле дома.











Если не найдут правды в местных силовых и гражданских органах, то будут обращаться не в суд, а за пределы Бурятии. С их слов, пожалуются генпрокурору России или даже руководителю российского Следкома Бастрыкину. Последний слывет на ул. Конечная, 1, защитником простых людей и выразителем чаяний народа России о более справедливой жизни.





Фото: "Номер один"

В столице Бурятии разгорается скандал на территории старых советских микрорайонов. В Октябрьском районе Улан-Удэ жители пятиэтажки по ул. Конечная, 1, пытаются отвоевать придомовую территорию у коммерсантовПрямо напротив подъездов дома возводится обширный жилой комплекс из многоэтажек. Перед началом работ застройщик расчистил территорию. Под зачистку попала и детская площадка.Судя по всему, интерес коммерсантов от строительства к возведению небоскребов оказался весомее интересов окрестных семей, чтобы их дети могли выйти на улицу и недалеко от своего подъезда отдохнуть на воздухе, порезвиться, поиграть на площадке.Как вспоминают местные жители, площадка открылась в далекие советские годы (одновременно со строительством пятиэтажки), а примерно десять лет назад ее начали обустраивать новыми тренажерами.- Это разве эффективное использование бюджетных денег? - задавались недоуменным вопросом на ул. Конечной, 1, глядя, как рабочие решительно срезали качели.С тех пор судьба аттракционов оставалась загадкой – ведь поблизости новых детских площадок взамен снесенной не появилось.- В настоящее время детскую площадку демонтировал собственник земельного участка (ООО «Специализированный застройщик «Байкал плюс») в связи с застройкой. МАФы переданы на ответственное хранение в управляющую компанию ООО «Паритет-Плюс», - сообщила и. о. руководителя администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ Лариса Степанова.МАФами (малыми архитектурными формами) чиновница, видимо, называет срезанные детские качели, карусели, уличные тренажеры. Но на каком этапе пересеклись детская площадка и частный участок земли?Местные жители склоняются к тому, что ранее земля и детская площадка на ней были в ведении минобороны, но в ходе реформ все это скопом продали в частные руки. Приватизировали... Скорее всего, именно на том историческом этапе и земля, и площадка превратились в частное имущество.Чем глубже рассматриваешь ситуацию, тем больше возникает вопросов.Если принять за основу то, что детская площадка является частной собственностью на частной земле, то как вышло, что там устанавливали элементы, купленные за счет бюджета для Улан-Удэ и для Бурятии в целом? Ведь развитие площадок за счет бюджета - это привычная схема благоустройства городских и сельских территорий.Администрация Октябрьского района пока не смогла назвать точную сумму, в которую бюджету обошлась двухэтапная модернизация этой детской площадки.- Полномочия по устройству детских, спортивных площадок переданы администрации района с 1 июля 2021 года. Ранее эти полномочия находились в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации г. Улан-Удэ. Детская площадка вблизи ул. Конечная, 1, была установлена до вступления в силу указанного решения, в связи с чем в администрации района отсутствует информация по ее устройству, - сказала Лариса Степанова нашему изданию.Что касается сегодняшней ситуации с качелями, каруселями, предположим, что администрация Октябрьского района говорит правду и срезанное имущество сегодня действительно хранится у коммерческой фирмы «Паритет-Плюс» (т. е. у «управляшки»).Сейчас обеспокоенные местные жители надеются выяснить, в каком состоянии находятся качели, карусели и прочее. Граждане планируют осмотреть их.- Если смотреть от второго и третьего подъездов нашего дома, то они раньше стояли напротив них. Сейчас часть бывшей территории площадки занята фундаментом строящегося дома, - говорят жильцы.30 мая 2024 года чиновники города выдали ООО «Специализированный застройщик «Байкал плюс» разрешение на строительство домов напротив ул. Конечная, 1, на участке с кадастровым номером 03:24:032805:516. Как рассказывают местные жители, готовясь к стройке, застройщик оформил ряд документов. Пожалуй, ключевым является заключение экспертизы проектной документации.Когда Марина Боркина весной текущего года начала поднимать перед мэрией вопросы о стройке, КГХ горадминистрации сообщил ей, что «...ООО «Региональный центр «Экспертиза» выдано положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации».Вывод негосударственных экспертов заключался в том, что проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, пожарной безопасности и т. д. «Застройщик не нарушает действующие градостроительные и иные нормы при строительстве жилых домов», - написал и. о. председателя комитета Сергей Харакшинов.- На придомовой территории многоквартирного дома ширина проезда при норме не менее 4,2 метра (п. 8.1.4 Свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям») фактически составляет 3,87 метра, - сообщили в райпрокуратуре нашему изданию.Анализировал ли негосударственный эксперт то, как будущие дома впишутся в имеющийся пейзаж микрорайона, когда рассматривал проектную документацию и выдавал положительное заключение?Марина Боркина, со своей стороны, тоже обращалась к прокурору Октябрьского района Аркадию Доржиеву. «Прошу вас провести проверку по выдаче положительного заключения», - написала улан-удэнка и даже в деталях пояснила, о чем ведет речь - приложила 14 листов.Горожанка также написала прокурору, что застройщику продали земельный участок с проходящей через него теплотрассой.Прокурор ответил, что застройщику выдано разрешение на строительство, а по результатам негосударственной экспертизы есть положительное заключение.Однако и без сообщения от прокуратуры это было известно. Собственно, поэтому жильцы и просили проверить - как так вышло, что выдали положительное заключение.Это, видимо, становится стилем общения наших времен. «Помогите! Проверьте, как готовили положительное заключение», - взывают из народа. «Да, положительное заключение есть», - говорят в ответ.Это напомнило анекдот. «Скажите, сколько времени?». «Да, сегодня отличная погода».Чтобы Марина Боркина была в курсе своих прав, в прокуратуре добавили, что она «...вправе оспорить результаты экспертизы в судебном порядке». Кстати, про свой ответ защитник законности также заметил: «...настоящий ответ может быть обжалован вышестоящему прокурору и (или) в суде».Как призналась «Номер один» пенсионерка, у нее нет ни сил, ни денег, чтобы нанять адвоката и ходить по судам - она надеялась на прокурора.Снос детской площадки может показаться мелочью. Ведь в Улан-Удэ воплощаются дорогостоящие проекты. Строят третий мост через Уду, реконструируют театр кукол «Ульгэр» и городские очистные сооружения. Именно для того, чтобы народ не задыхался осенью-зимой в страшном смоге, начинается перевод 160 домов ИЖС Левого Берега на электроотопление. Все знают про Нацмузей, здание для театра «Байкал», микрорайон «Улаан Хото» в рамках КРТ и др.Тем не менее снос площадки – это локальный удар по конкретным жильцам. На наш взгляд, застройщику не хватает социальной ответственности.- Дети не выходят на улицу. Не все же мамы могут в соседний двор пойти и сидеть караулить. А раньше выпустили детей на площадку и в окно посматривали за ними, все огорожено забором, большого движения не было, - отметили жители.- Тут ограждение сбили, - рассказала Марина Боркина. - Сначала стояло мятое, а потом его убрали. А это место очень опасное.Площадки для игр больше нет, и дети, если выходят погулять, играют вокруг дома.Граждане подозревают, что этот участок железного заборчика сбила габаритная машина, которая ехала к стройплощадке, поворачивала, но не вписалась в поворот и повредила ограждение. На тротуаре видны следы былого великолепия - несколько небольших квадратов с остатками срезанных металлических столбиков по центру. Это были опоры, на которые монтировались звенья ограждения.В администрации Октябрьского района ответили, что «по указанному адресу ограждение, отделяющее проезжую часть от тротуара, не устанавливалось». Ответ подписала та же и. о. руководителя райадминистрации Лариса Степанова.- Здесь стояло ограждение, ворота зеленые, осталась внизу одна труба загнутая. Стены были хорошие. Сначала снесли ворота, потом часть боковой стены площадки. Постепенно все разрушается, а на восстановление нужны деньги, - возмутилась Марина Боркина, осматривая вместе с журналистом очередную точку разрухи.Недавно жители многоэтажки обратились со списком проблем в бурятский ОНФ.