Общество 07.07.2025 в 17:23
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за дрон
Мужчина запустил беспилотник без разрешения властей
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ привлечен к административной ответственности и оштрафован за несанкционированный запуск беспилотника.
«Установлено, что в мае 2025 года мужчина осуществил запуск беспилотного воздушного судна, не уведомив при этом орган обслуживания воздушного движения», - сообщили в Бурятской транспортной прокуратурой.
Размер выписанного штрафа составил 15 тысяч рублей.
Напомним, в Бурятии продолжает действовать запрет на запуск беспилотников. Запускать дроны можно только с разрешения властей в строго ограниченных целях. Нарушителей запрета ждет административная, а в ряде случаев даже уголовная ответственность.
«Установлено, что в мае 2025 года мужчина осуществил запуск беспилотного воздушного судна, не уведомив при этом орган обслуживания воздушного движения», - сообщили в Бурятской транспортной прокуратурой.
Размер выписанного штрафа составил 15 тысяч рублей.
Напомним, в Бурятии продолжает действовать запрет на запуск беспилотников. Запускать дроны можно только с разрешения властей в строго ограниченных целях. Нарушителей запрета ждет административная, а в ряде случаев даже уголовная ответственность.
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