Общество 07.07.2025 в 17:23

Жителя Улан-Удэ оштрафовали за дрон

Мужчина запустил беспилотник без разрешения властей
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за дрон
Фото: архив «Номер один»
Житель Улан-Удэ привлечен к административной ответственности и оштрафован за несанкционированный запуск беспилотника. 

«Установлено, что в мае 2025 года мужчина осуществил запуск беспилотного воздушного судна, не уведомив при этом орган обслуживания воздушного движения», - сообщили в Бурятской транспортной прокуратурой.

Размер выписанного штрафа составил 15 тысяч рублей. 

Напомним, в Бурятии продолжает действовать запрет на запуск беспилотников. Запускать дроны можно только с разрешения властей в строго ограниченных целях. Нарушителей запрета ждет административная, а в ряде случаев даже уголовная ответственность.
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