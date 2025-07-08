Размытую дорогу в Бурятии восстановили только после вмешательства прокуратуры

Только после вмешательства прокуратуры, в Бурятии принялись за восстановление размытой еще в середине июня дороги на севере республики. Накануне ведомство организовало проверку двух участков на автомобильных дорогах регионального значения «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо» и «Северобайкальск – Даван».

- По поручению прокуратуры республики Северобайкальским межрайонным прокурором и прокурором Муйского района организована проверка дороги в связи с ее размытием 15.06.2025 года. При обследовании установлено, что содержание дорог осуществлялось ненадлежащим образом. Дорожное полотно не отвечало требованиям безопасности дорожного движения. Руководителю ГКУ «Бурятрегионавтодор» направлены представления с целью устранения выявленных нарушений закона, - рассказали в прокуратуре республики.

На сегодня размытая дорога восстановлена. Устранение выявленных нарушений закона о безопасности дорожного движения находится на контроле прокуратуры республики, добавили в ведомстве.

Фото: Номер один