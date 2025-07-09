Мэр Улан-Удэ потребовал выставлять счета ТГК-14

Этим летом в Улан-Удэ ТГК-14 проводит плановый ремонт теплосетей. Как сообщили в мэрии, подготовка к отопительному сезону включает капитальный ремонт на 21-м участке теплотрасс. За каждым объектом закреплены специалисты районных администраций, контролирующие выполнение работ и предоставляющие ежедневные отчёты на оперативных совещаниях.– Для ТГК-14, чтобы избежать повторения прошлых ошибок, необходимо чётко обозначать сроки восстановления территорий. Отсутствие сроков свидетельствует о намерениях уклониться от исполнения обязательств. Комитет муниципального контроля выдавайте предписания, Комитет городского хозяйства устраняйте нарушения собственными силами, а затем предъявляйте счета ТГК-14, – сказал Игорь Шутенков.В свою очередь, в ТГК-14 заверили, что договор на восстановление территории после ремонта с подрядными организациями есть и пообещали сделать благоустройство после ремонта.