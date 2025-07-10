Общество 10.07.2025 в 11:47
В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали за нарушенное благоустройство
Восстанавливать территорию после земляных работ компания не торопится
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали за невосстановленное благоустройство после ремонта сетей. Как рассказали в мэрии города, на улице Хоца-Намсараева в районе дома №2 энергокомпания проводила аварийные земляные работы. Это было еще в марте. Восстановить нарушенное благоустройство и привести все в надлежащий вид энергетики должны были до 31 мая.
Однако на данный момент благоустройство там не восстановлено, а разрешение на земляные работы не закрыто.
В связи с выявленными нарушениями ТГК-14 привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 60 тысяч рублей.
Напомним, на днях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал от ТГК-14 чётко обозначать сроки восстановления территорий после земляных работ.
- Отсутствие сроков свидетельствует о намерениях уклониться от исполнения обязательств. Комитет муниципального контроля - выдавайте предписания, Комитет городского хозяйства - устраняйте нарушения собственными силами, а затем предъявляйте счета ТГК-14, – распорядился Игорь Шутенков.
Однако на данный момент благоустройство там не восстановлено, а разрешение на земляные работы не закрыто.
В связи с выявленными нарушениями ТГК-14 привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 60 тысяч рублей.
Напомним, на днях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал от ТГК-14 чётко обозначать сроки восстановления территорий после земляных работ.
- Отсутствие сроков свидетельствует о намерениях уклониться от исполнения обязательств. Комитет муниципального контроля - выдавайте предписания, Комитет городского хозяйства - устраняйте нарушения собственными силами, а затем предъявляйте счета ТГК-14, – распорядился Игорь Шутенков.