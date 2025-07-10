У пьяной автоледи из Бурятии конфисковали иномарку

В Джидинском районе Бурятии у местной жительницы в доход государства конфисковали иномарку. Причиной послужило ее неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде.

- Судом установлено, что 31-летня жительницы села Петропавловка, ранее привлеченная к административной ответственности за аналогичное нарушение, в марте 2025 года повторно села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. После чего была остановлена сотрудниками ГИБДД. Джидинский районный оштрафовал ее на 200 тыс. рублей и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - рассказали в прокуратуре республики.

Автомобиль марки Toyota Cresta, стоимостью около 500 тыс. рублей, за рулем которого было совершено преступление, конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site