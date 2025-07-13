Пригород Улан-Удэ стал «резиновым»

Иволгинский район Бурятии бьет демографические рекорды, в то время как север республики стремительно пустеет. За последние годы население района, прилегающего к Улан-Удэ, выросло почти втрое, достигнув 71,7 тыс. человек. Однако этот рост - лишь часть масштабного перекоса: пока одни территории процветают за счет внутренней миграции, другие, особенно северные, переживают катастрофическое сокращение численности.Несколько лет назад прошла перепись населения. Она зафиксировала наличие 64,86 тыс. иволгинцев. А сегодня цифра ушла выше 70 тыс. Если бы в советские времена сказали, что Иволгинский район переживет такую метаморфозу, то никто не поверил бы.Получилось следующее. Общая численность населения Бурятии заметно снизилась, но «остатки былого великолепия» очень сильно перераспределились. Иволгинский район стал одной из точек притяжения бурятских внутренних мигрантов.По последней советской переписи 1989 года (тогда в Бурятской АССР зафиксировали более миллиона жителей. - Прим. ред.) на иволгинских просторах насчитывалось 24,7 тыс. жителей. Поделив одну цифру на другую, мы видим, что случился рост примерно в 2,9 раза.В советском Узбекистане в 1989 году проживало почти 20 млн человек, а в 2024 году стало 37,54 млн. Население не увеличилось и в два раза. Но все равно, образно говоря, Иволгинский район - это демографический «бурятский Узбекистан» и даже больше.Разве что район во многом «вырос» из-за переезда граждан из других мест. А основа роста в Узбекистане - высокая рождаемость.По мере нарастания упадка в других сельских районах Бурятии иволгинское население, прогнозируем, продолжит увеличиваться. Расти есть куда. До плотности населения на квадратный километр, как в КНР, иволгинцам еще далеко.Сегодняшней молодежи трудно поверить, но в финальную советскую перепись 1989 года в Бичурском районе зафиксировали более 30 тыс. жителей.На текущий год, как отмечает Бурятстат, там проживает 20,6 тыс. Постсоветская жизнь подкосила семейский район. Народа там стало на треть меньше.Два других района, которые в советское время считались местами наибольшей концентрации семейских - Тарбагатайский и Мухоршибирский - пошли по разным путям.В Тарбагатайском численность населения стремительно выросла с примерно 18,5 тысячи до сегодняшних 28,3 тысячи. Текущий уровень - это около 153% в сравнении с 1989 годом, то есть жителей стало наполовину больше.Естественно, роль здесь сыграла не какая-то тарбагатайская суперрождаемость, а опять таки приток людей из других мест. Тарбагатайские просторы географически близки к столице Бурятии, вот народ и ехал. Новые жители, полагаем, значительно размыли «семейскую» составляющую района. При таких тенденциях вскоре тарбагатайщину будет все труднее продолжать считать «семейской».Что до Мухоршибири, то сейчас в районе в наличии 73% населения от уровня 1989 года. Спад в 27% не так печален, как бичурский «минус». Однако оказаться на уровне 21,2 тыс. - это тоже крупный шаг вниз.Население России с 1989 года по сегодняшнюю дату осталось примерно одинаковым. Представляете, сколько криков было бы в стране, упади оно на треть? Но бичурский «минус» - это не самое плохое, что случилось в Бурятии.Настоящую демографическую драму пережила южнобурятская Джида. В последние годы район известен гастрофестивалем «Боргойская баранина», о котором говорят. Масштабную же депопуляцию Джидинского района так широко обсуждать не принято.Лет восемь назад в Бурятии приняли госпрограмму по развитию приграничных районов (в том числе Джидинского. – Прим. ред.). Исполнение с треском провалилось. На этом фоне напомним детали джидинского демографического крушения. Перепись 1989 года учла 35,39 тыс. человек. В текущем году Бурятстат говорит про 20,9 тыс. Падение на 41%.Среди оставшихся в Джидинском районе есть люди, не опустившие рук. Они живут на земле предков и стараются идти вперед.Упомянутый гастрофестиваль - перспективная затея. Он не затмит летний Сурхарбаан, но «Боргойская баранина» имеет потенциал стать вторым по значимости событийным летним мероприятием. Вопрос в развитии. Фестиваль должен стать максимально разнообразным.Гвоздь программы (баранину. – Прим. ред.) надо предлагать гостям в десятках и десятках вариациях. От простой отварной баранины на кости или котлеты до боргойского ягненка под джидинским сливочным соусом с травами и специями. А пока вместо баранины шашлык из свинины и говядины.Если местные не будут развивать свой фестиваль, никто вместо них этого делать не станет. Такова суровая правда. Закрывать на нее глаза нет смысла.Предложить откушать вкуснейшего мяса - этого мало. Гостям надо мяса и зрелищ. Требуются элементы шоу, о которых будут говорить. Концертом коллективов районной самодеятельности тут не обойтись.Как насчет чемпионата Бурятии по бараньему бегу? Не помним, чтобы такое проводили в республике. Он может стать частью фестиваля. Бараны в нарядных накидках бегут на скорость по какому-то ограниченному месту, а сзади каждого подгоняет владелец. Пусть боргойские бараны соревнуются меж собой и с баранами-гостями из других мест Бурятии. Хозяину животного-победителя - приз.Наштамповать шуточные металлические ордена, медали и награждать, если нет денег на солидные призы. «Орден барана» I степени - с одним большим бараньим профилем, II степени - с двумя профилями поменьше, а III степени – с тремя мелкими профилями. Со временем появятся полные кавалеры «Ордена барана». Упорные участники могут заслужить почетный нагрудный знак с надписью «За волю к победе» и лозунгом «Переть, как баран!». В каждой шутке, как говорится…Гостей гастрофестиваля надо развлекать. В мире много что придумано для развлечения.Да хоть, к примеру, кто выдаст больше децибелов, крикнув слово «баран». Да хоть закажите пьесу и уличные спектакли показывайте о приключения[ боргойского барашка Джидая в Москве.Качественные кухонные ножи для разделки мяса с гравировкой «Фестиваль «Боргойская баранина» на государственных языках Бурятии. Большие тарелки под мясо с такой же надписью. Памятный жетон в виде головы барана на цепочке с надписью «Баран боргойский» - найдутся люди, которые смеха ради это купят, наденут и запостят фото в Телеграм.Надо просто взять идеи и «позаимствовать» их. Чтобы люди рассказывали о гастрофестивале другим. Им безразлично, кто что придумал первым.Если для развлечения гостей потребуется пригнать передвижной кинотеатр и весь день крутить фильмы с Эйсой Гонсалес, то, значит, ищите такой кинотеатр и фильмы. Лишь бы человек приехал, потратил деньги на джидинской земле и запомнил это.Многие деревенские, думаем, не захотят утруждаться. Мол, и так приедут поесть боргойского мяса. Тогда стоит понимать, что в XXI веке фестиваль в стиле «деревня стайл» вряд ли будет иметь блестящие перспективы. Человек предпочтет съездить на Щучье озеро, развлекаясь на моторной лодке, чем посетить «Боргойскую баранину» в пыльной степи.Однако целый район не может жить одним гастрофестивалем. Вспомним, джидинцы когда-то были силой.Весной этого года в Улан-Удэ, в здании правительства Бурятии, прошло собрание общественности в честь 100-летия со дня рождения Александра Алексеевича Бадиева. В модогоевские времена он входил в число высших руководителей Бурятии. На одном из жизненных этапов работал в Джидинском районе и в итоге возглавил его.«Под его руководством район быстро выбился в лидеры республики по производству животноводческой и другой сельскохозяйственной продукции. В 1967 году джидинцы впервые обошли в социалистическом соревновании тружеников Мухоршибирского района, который считался житницей Бурятии», - подчеркнул тогда спикер Народного Хурала Владимир Павлов.Джида - отражение мощного упадка южной приграничной Бурятии. Динамичный взлет числа жителей маленькой Оки - это ложка меда.Юг - это демографическая драма, а север - трагедия. Падение числа северян поражает воображение.К примеру, в последнюю перепись СССР Муйского района еще не было. Но по 1990 году есть данные о 28,7 тыс. жителей. Под них существовала инфраструктура. А в настоящее время там проживает... 8,5 тыс. человек.Уцелело лишь 29,62% населения. Однако тут наверняка еще имеет значение программа переселения жителей из северных районов. И, тем не менее, Муйский район не может похвастаться ростом демографии.В г. Северобайкальске сейчас проживает 24,4 тыс. граждан. В 1989 году было 29,37 тысячи. Здесь народ поубавился и без катастрофических падений. Но север все же остается тяжелым и малопривлекательным районом для жителей республики.