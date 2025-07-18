Общество 18.07.2025 в 11:19

У соболя в Бурятии появился новый дом

Из Байкальского заповедника зверёк перекочевал в Тункинский нацпарк
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Текст: Елена Кокорина
У соболя в Бурятии появился новый дом

Сегодня состоялась долгожданная передача маленького соболя из Байкальского заповедника в Тункинский национальный парк. Там для него подготовили комфортное место обитания, где он сможет постепенно адаптироваться к новым условиям.

Передачу провели Василий Сутула, директор ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» и Антон Будунов, директор ФГБУ «Национальный парк «Тункинский».

- Наш активный соболёк Байкал станет хозяином своего нового дома в Тункинском национальном парке. Ему пригодятся те навыки, которые он получил в своей семье. Мама Тучка постаралась дать своим деткам все знания и умения, которые есть у неё самой. Ведь жизнь соболиной молодежи продолжится в других условиях, и к ним надо будет приспособиться, – написали в своем телеграм-канале сотрудники Байкальского государственного заповедника.

Фото: Тункинский нацпарк

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