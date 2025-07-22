В мэрии Улан-Удэ объяснили, почему изменили движение на Коммунистической

Власти Улан-Удэ объяснили, почему решили изменить движение на участке улицы Коммунистической - от ул. Ербанова до ул. Сухэ-Батора. Здесь осевая линия разметки сдвинута вправо, установлены делиниаторы – разделительные столбики, нанесены стрелки, указывающие направление движения. А слева организована парковка с соответствующей разметкой и знаками.– Со стороны ул. Ербанова полноценно функционировали две полосы движения, однако автомобилисты постоянно использовали проезжую часть как парковочную зону. Несмотря на регулярные совместные рейды с сотрудниками ГИБДД и эвакуацию нарушителей, проблема сохранялась. Поэтому было решено разделить движение потоков четкими полосами, поставили делиниаторы и отдельно сделали парковочное пространство слева от дороги. Это позволило снизить количество нарушений, риск возникновения ДТП, повысило пропускную способность узла, – рассказал председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв.В мэрии еще раз напоминают, что парковка и остановка справа на этом участке запрещены. Нарушение грозит штрафом 2250 рублей, а также эвакуацией автомобиля.